Два человека прыгнули с моста в воду: их судьба неизвестна, ведутся поиски

В 4:34 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Супа в волости Валга с моста Тсиргулийна в воду прыгнули два человека. Спасатели на лодках проверили место, на которое указал обратившийся в центр тревоги человек. Также во время поисков был использован дрон.