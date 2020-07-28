Вт, 28.07.2020
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  • Два человека прыгнули с моста в воду: их судьба неизвестна, ведутся поиски

Два человека прыгнули с моста в воду: их судьба неизвестна, ведутся поиски

Человек тонет в море. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Dudarev Mikhail/Shutterstock

Во вторник ранним утром спасатели получили сообщение о двух людях, которые, предположительно, прыгнули с моста Тсиргулийна в Валгамаа в воду и пропали. Оба до сих пор не найдены.

В 4:34 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Супа в волости Валга с моста Тсиргулийна в воду прыгнули два человека. Спасатели на лодках проверили место, на которое указал обратившийся в центр тревоги человек. Также во время поисков был использован дрон.

Как сообщила BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра, кроме того, спасатели прочесали берег. К проверке информации приступила полиция. В результате поисков никто не был найден, дальше этим случаем будет заниматься полиция.

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