Два человека прыгнули с моста в воду: их судьба неизвестна, ведутся поиски

Во вторник ранним утром спасатели получили сообщение о двух людях, которые, предположительно, прыгнули с моста Тсиргулийна в Валгамаа в воду и пропали. Оба до сих пор не найдены.
В 4:34 центр тревоги получил сообщение, что в деревне Супа в волости Валга с моста Тсиргулийна в воду прыгнули два человека. Спасатели на лодках проверили место, на которое указал обратившийся в центр тревоги человек. Также во время поисков был использован дрон.
Как сообщила BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра, кроме того, спасатели прочесали берег. К проверке информации приступила полиция. В результате поисков никто не был найден, дальше этим случаем будет заниматься полиция.