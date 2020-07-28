Сотрудники Google еще почти год будут работать из дома

В письме к сотрудникам компании, ее руководитель Сундар Пичай отметил, что предоставляет эту информацию, чтобы люди могли планировать.

"Чтобы предоставить работникам возможность планировать заранее, мы продолжаем нашу глобальную добровольную работу из дома до 30 июня 2021 года для позиций, не требующих пребывания в офисе", - говорится в письме.

Это может коснуться около 200 тысяч сотрудников и подрядчиков Google по всему миру.

Напомним, первыми закрылись офисы Google в Китае, Гонконге и Тайване в конце января из-за коронавируса.