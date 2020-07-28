В Тартуской тюрьме подозреваемый совершил самоубийство

В субботу, 25 июля, самоубийство совершил 51-летний человек, подозревающийся в преступлениях против сексуального самоопределения. Он находился в камере в одиночестве. Подробности выясняются, сообщается в обзоре Министерства юстиции.

Ранее, 20 июля, самоубийство совершил осужденный за ряд преступлений против личности и имущества, в также за нарушение общественного порядка 46-летний заключенный. Он был один в камере. Детали устанавливаются.