Вт, 28.07.2020
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  • В Тартуской тюрьме подозреваемый совершил самоубийство

В Тартуской тюрьме подозреваемый совершил самоубийство

Тартуская тюрьма.

ФОТО: Kristjan Teedema/Postimees Grupp

На прошлой неделе помещенный в Тартускую тюрьму подозреваемый совершил самоубийство.

В субботу, 25 июля, самоубийство совершил 51-летний человек, подозревающийся в преступлениях против сексуального самоопределения. Он находился в камере в одиночестве. Подробности выясняются, сообщается в обзоре Министерства юстиции.

Ранее, 20 июля, самоубийство совершил осужденный за ряд преступлений против личности и имущества, в также за нарушение общественного порядка 46-летний заключенный. Он был один в камере. Детали устанавливаются.

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