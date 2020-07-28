Германия не на шутку встревожена ростом числа новых заражений коронавирусом

Рост числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии вызывает "серьезную озабоченность" экспертов Института имени Роберта Коха (RKI). Директор RKI Лотар Вилер на пресс-конференции во вторник, 28 июля, не исключил, что подобная тенденция может указывать на начало второй волны инфекции. Необходимо помешать повторному стремительному и бесконтрольному распространению заболевания, подчеркнул он.

В то же время глава RKI обеспокоен изменением отношения жителей Германии к новому вирусу. Население спустя полгода после проникновения возбудителя COVID-19 в страну видит в нем небольшой риск, следует из ряда опросов. Однако необходимость соблюдать правила социального дистанцирования останется в силе на протяжении месяцев, уверен Вилер.

При этом эксперт считает, что школы после летних каникул смогут вновь принять учеников при соблюдении "определенных правил". В частности, Лотар предостерег от скопления учащихся в помещениях и допустил, что классы будут разбиты на небольшие группы.