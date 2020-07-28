Государство ищет организатора тестирования на коронавирус: платят около 10 миллионов

Цель тендера — организация взятия проб по всей Эстонии у целевой группы, которую определил Департамент здоровья, а также взятие проб, в том числе услуги мобильной и частной бригад, обеспечение транспортом и тестирование взятых проб.

Услуга включает в себя: согласование с пациентом, который получил направление на тест, времени и места взятия пробы, создание места для взятия проб, а также организация бригад для взятия проб на дому у пациента и полное тестирование по заказу Департамента здоровья.

Помимо этого, при необходимости поставщик услуги должен будет создать дополнительные места для взятия проб и новые бригады, организовать больше транспорта, проведение анализов и уведомлять пациента о результатах проб.

Услугу будут осуществлять по договору до 31 декабря 2020 года или пока максимальная стоимость договора не будет исчерпана. Услуга оплачивается из бюджета Департамента здоровья.