Государство ищет организатора тестирования на коронавирус: платят около 10 миллионов
Центр опорных услуг (RTK) объявил конкурс на госпостаки услуг по взятию проб на коронавирус и последующему анализу. Предполагаемая сумма тендера — десять миллионов евро, пишет Postimees.
Цель тендера — организация взятия проб по всей Эстонии у целевой группы, которую определил Департамент здоровья, а также взятие проб, в том числе услуги мобильной и частной бригад, обеспечение транспортом и тестирование взятых проб.
Услуга включает в себя: согласование с пациентом, который получил направление на тест, времени и места взятия пробы, создание места для взятия проб, а также организация бригад для взятия проб на дому у пациента и полное тестирование по заказу Департамента здоровья.
Помимо этого, при необходимости поставщик услуги должен будет создать дополнительные места для взятия проб и новые бригады, организовать больше транспорта, проведение анализов и уведомлять пациента о результатах проб.
Услугу будут осуществлять по договору до 31 декабря 2020 года или пока максимальная стоимость договора не будет исчерпана. Услуга оплачивается из бюджета Департамента здоровья.
Предложения по тендеру ждут до обеда 6 августа.