Самого молодого футболиста в истории чемпионатов Испании раздражают сравнения с Месси

«Меня раздражают сравнения с Месси. Существует только один Месси, а я хочу сделать себе имя сам. Хочу быть Лукой Ромеро. Я родился в Мексике, но моя семья родом из Аргентины. Если меня захотят видеть в сборной Аргентины, то я бы тоже хотел играть за них.

Я предпочитаю быть на поле плеймейкером. В "Мальорке" такая роль на поле есть. Если такого игрока нет, то я предпочитаю находиться на правом фланге. Я сильно прибавил с тех пор, как стал игроком "Мальорки". Мне удалось развить праву ногу, которую я раньше почти не использовал», - цитирует Ромеро Marca.

🇦🇷 "Si me siguen queriendo en Argentina, seguiré jugando en Argentina", afirma la joven promesa del Mallorca, que recientemente se convirtió en el futbolista más joven en disputar un partido de Liga 🇪🇸 pic.twitter.com/bU1pILZ8un — MARCA (@marca) July 27, 2020

В минувшем чемпионате Испании 15-летний Ромеро только один раз вышел на замену в конце матча с мадридским «Реалом», проведя на поле семь минут.