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Самого молодого футболиста в истории чемпионатов Испании раздражают сравнения с Месси

Лука Ромеро.

ФОТО: CATI CLADERA/EPA

Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро, который дебютировал в чемпионате Испании в возрасте 15 лет и 219 дней и стал самым молодым игроком в истории турнира, не испытывает восторг, когда его сравнивают с Лионелем Месси из «Барселоны», передает NEWSru.

«Меня раздражают сравнения с Месси. Существует только один Месси, а я хочу сделать себе имя сам. Хочу быть Лукой Ромеро. Я родился в Мексике, но моя семья родом из Аргентины. Если меня захотят видеть в сборной Аргентины, то я бы тоже хотел играть за них.

Я предпочитаю быть на поле плеймейкером. В "Мальорке" такая роль на поле есть. Если такого игрока нет, то я предпочитаю находиться на правом фланге. Я сильно прибавил с тех пор, как стал игроком "Мальорки". Мне удалось развить праву ногу, которую я раньше почти не использовал», - цитирует Ромеро Marca.

В минувшем чемпионате Испании 15-летний Ромеро только один раз вышел на замену в конце матча с мадридским «Реалом», проведя на поле семь минут.

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