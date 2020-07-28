Вт, 28.07.2020
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«Аэрофлот» отложил начало работы линии Москва-Таллинн как минимум до 8 августа

"Аэрофлот". Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Российская компания «Аэрофлот» отложила возобновление работы регулярной авиалинии по маршруту Москва-Таллинн-Москва как минимум до 8 августа, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Таллиннский аэропорт.

Кроме того, исходя из принятого накануне правительством решения о продлении до конца августа ограничения на открытие из Эстонии маршрутов в страны с высоким риском коронавируса, точные сроки возобновления регулярных авиарейсов  в Москву неизвестны. 

По данным СМИ, Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа. 

По состоянию на 24 июля запрещено открывать прямые рейсы из Эстонии в Люксембург, Румынию, Болгарию, Швецию, Португалию, Испанию, Хорватию и Россию.

По оценке правительства, ситуация в городах Украины улучшается, но и открытие линий в Киев, Харьков и Львов было бы преждевременно.

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