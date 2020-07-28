«Аэрофлот» отложил начало работы линии Москва-Таллинн как минимум до 8 августа

Кроме того, исходя из принятого накануне правительством решения о продлении до конца августа ограничения на открытие из Эстонии маршрутов в страны с высоким риском коронавируса, точные сроки возобновления регулярных авиарейсов в Москву неизвестны.

По данным СМИ, Евросоюз не откроет границы с Россией как минимум до середины августа.

По состоянию на 24 июля запрещено открывать прямые рейсы из Эстонии в Люксембург, Румынию, Болгарию, Швецию, Португалию, Испанию, Хорватию и Россию.