С помощью чужих документов купили телефон и заказали украшения: полиция обратилась к продавцам

Например, воспользовавшись документом другого человека в магазине электроники приобрели дорогой смартфон и другое электронное оборудование, а через интернет заказали золотые украшения.

Комиссар Юго-восточного отделения полиции Тийт Мелтс отметил, что подобные преступления можно предотвратить, если работник магазина более тщательно проверяет как документ, так и лицо, предъявившее его.

«Сравнение фотографии документа с человеком, предъявившим его, должно быть правилом, а не исключением. Если есть какие-либо сомнения относительно того, принадлежит ли документ лицу, предъявившему его, у этого человека для проверки можно спросить дату рождения или личный код. При необходимости вы также можете проверить сходство подписи с подписью, стоящей в документе», - посоветовал Мелтс.

В случае подозрения, что документ не принадлежит предъявившему его человеку, следует сообщить о произошедшем по номеру 112 и человеку документ не возвращать, если полиция установила личность человека.

В работе полиции есть примеры, когда продавец заподозрил, что ему предъявили документ другого человека, однако он все же вернул его и не сообщил о произошедшем в полицию.

«Некоторые не решаются звонить по номеру экстренной помощи на глазах у клиента. Однако звонок можно сделать деликатно, вдали от клиента. Также при необходимости можно сказать предъявившему чужой документ клиенту, что у вас есть сомнения в правильности документа и вы на всякий случай вызовете полицию его проверить. Если после этого предъявивший документ уйдет или потребует его обратно, нет нужны препятствовать его уходу, однако документ ему возвращать нельзя, пока полиция не проверила подозрения», - сказал следователь.