Картина дня: тотальная слежка в интернете, карантин в детсаду и полицейская спецоперация в жилом доме

Галерея: в таллиннском Старом порту останавливаются пустые круизные лайнеры

В понедельник и вторник круизные лайнеры AidaAura и AidaCara без пассажиров на борту ошвартовались в Старом порту в Таллинне. AidaAura прибыла в Таллинн в понедельник, AidaCara - во вторник. Цель захода - пополнение запасов и заправка. На борту круизных лайнеров находятся только члены экипажа. Читать дальше...

Глава финансовой комиссии: потребление восстановилось

Финансовая комиссия Рийгикогу обсудила экономическую ситуацию и состояние специальных мер государственного бюджета. Комиссия считает влияние этих мер эффективным. Читать дальше...

За сутки на дорогах Эстонии пострадали пять человек, еще один погиб

В понедельник в разных регионах Эстонии произошло шесть серьезных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек пострадали и один скончался. Читать дальше...

Из-за COVID-19 жители Эстонии ограничили потребление сильнее всех в Европе

Исследование показывает, что в связи с пандемией COVID-19 65% жителей Эстонии сократили свои повседневные расходы – это самый высокий показатель в Европе. Вместе с тем, после пандемии розничная торговля в Эстонии демонстрирует быстрое восстановление. Читать дальше...

ВОЗ признала закрытие границ неэффективной стратегией борьбы с COVID-19

Держать границы закрытыми, чтобы предотвратить распространение коронавируса, неэффективно, признала Всемирная организация здравоохранения, призвав страны реализовать комплексную стратегию, основанную на местных знаниях о местах распространения вируса. Читать дальше...

Протесты в Хабаровске не утихают: присоединился даже Сергей Шнуров