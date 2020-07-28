Картина дня: тотальная слежка в интернете, карантин в детсаду и полицейская спецоперация в жилом доме

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 28 июля.
Хельме планирует тотальную слежку?
МВД хочет получить доступ к интернет-беседам людей, однако классическая лазейка подвергает риску безопасность невинных пользователей Сети и, по мнению экспертов, противоречит эстонской конституции. Читать дальше...
Легкомыслие зараженного коронавирусом жителя Тарту дорого обошлось его знакомым
Коронапозитивный житель Тарту в инфекционно опасное время пренебрег самоизоляцией: 18 июля он посетил ночной клуб Vabank, на следующий день спа-центр Meresuu в Нарва-Йыэсуу и несколько магазинов, а 23 июля — кинотеатр в Lõunakeskus. К настоящему моменту известно, что он заразил троих человек, находившихся с ним в близком контакте. Читать дальше...
Карантин в детском саду в Йыхви: у одного из родителей обнаружен коронавирус
Одну из групп в детском саду Kalevipoeg в Йыхви с 28 июля закрыли, родителей попросили до конца недели не приводить детей в садик, наблюдать за своим здоровьем и в случае плохого самочувствия обратиться к семейному врачу, а также сообщить об этом в детсад. Дело в том, что один из родителей ребенка, посещающего детский сад, сообщил о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Читать дальше...
18 коллег инфицированного коронавирусом поляка находятся под наблюдением
Если в субботу Департамент здоровья объявил, что из семи положительных тестов на COVID-19, зафиксированных в Эстонии за сутки, один принадлежал гражданину Польши, работающему в Вильяндимаа, то уже в понедельник утром департамент сообщил, что новых случаев заражения не прибавилось, а все 18 близких контактов польского гражданина находятся под наблюдением и у них взяты пробы. Читать дальше...
Как в боевике: полицейские в бронежилетах выбили дверь дома, но подозреваемого не нашли
В прошлый вторник вечером в одном из жилых домов Мустла раздался грохот: в ходе полицейской операции была выбита входная дверь. Правоохранительные органы проверяли сигнал о местонахождении объявленного в розыск опасного преступника Роберта Похлака. Читать дальше...
Сломавший работнику больницы обе челюсти пациент сменил больничную койку на тюремные нары
В конце июня пациент отделения принудительного лечения психиатрической клиники Вильяндиской больницы напал на сотрудника того же отделения, сломав тому обе челюсти. Читать дальше...
Эстония при строительстве сетей 5G ограничит использование китайских технологий
Министерство экономики и коммуникаций готовит постановление, которое позволит ограничить использование технологий тех или иных компаний в телекоммуникационных сетях, что по сути может означать, что для строительства сетей 5G в Эстонии не может быть использована, например, технология Huawei. Читать дальше...
Солнечные электростанции в Эстонии: бум или волна хитрых махинаций?
На прошлой неделе компания Elektrilevi объявила, что в первой половине 2020 года она получила огромное количество - целых 4 318 - заявок на подключение к производителю электроэнергии. Это означает, что общее количество уже такое же, как за весь прошлый год. Читать дальше...
Галерея: в таллиннском Старом порту останавливаются пустые круизные лайнеры
В понедельник и вторник круизные лайнеры AidaAura и AidaCara без пассажиров на борту ошвартовались в Старом порту в Таллинне. AidaAura прибыла в Таллинн в понедельник, AidaCara - во вторник. Цель захода - пополнение запасов и заправка. На борту круизных лайнеров находятся только члены экипажа. Читать дальше...
Глава финансовой комиссии: потребление восстановилось
Финансовая комиссия Рийгикогу обсудила экономическую ситуацию и состояние специальных мер государственного бюджета. Комиссия считает влияние этих мер эффективным. Читать дальше...
За сутки на дорогах Эстонии пострадали пять человек, еще один погиб
В понедельник в разных регионах Эстонии произошло шесть серьезных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пять человек пострадали и один скончался. Читать дальше...
Из-за COVID-19 жители Эстонии ограничили потребление сильнее всех в Европе
Исследование показывает, что в связи с пандемией COVID-19 65% жителей Эстонии сократили свои повседневные расходы – это самый высокий показатель в Европе. Вместе с тем, после пандемии розничная торговля в Эстонии демонстрирует быстрое восстановление. Читать дальше...
ВОЗ признала закрытие границ неэффективной стратегией борьбы с COVID-19
Держать границы закрытыми, чтобы предотвратить распространение коронавируса, неэффективно, признала Всемирная организация здравоохранения, призвав страны реализовать комплексную стратегию, основанную на местных знаниях о местах распространения вируса. Читать дальше...
Протесты в Хабаровске не утихают: присоединился даже Сергей Шнуров
В Хабаровске в понедельник, 27 июля, состоялась очередная массовая акция в поддержку арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Как и в предыдущие дни протеста, не утихающего с 11 июля, участников мирного шествия к зданию парламента Хабаровского края активно поддерживали, громко сигналя, проезжавшие мимо автомобилисты. Читать дальше...