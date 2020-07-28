Испытай себя на выносливость: Нарва-Йыэсуу приглашает сразу на два забега

Каждое лето в Нарва-Йыэсуу проходят два спортивных мероприятия: забег на морскую милю и пляжный забег. В этом году у всех желающих есть возможность пробежать два забега за одни выходные.
31 июля на пляже города Нарва-Йыэсуу (около Meresuu Spa & Hotel) состоится уже 14-ый забег на морскую милю. Трасса интересна и сложна тем, что бежать придется и по воде и по песку. Свои силы участники могут попробовать и на забеге в гигантских тапках Crocs.
Программа:
16:00 – Регистрация на месте
17:00 – Разминка от MyFitness
17:00 – Забег малышей (300 м)
17:30 – Молодежный забег (1 км)
18:00 – Основной забег (2 км)
18:30 – CROCS-забег
Главный организатор мероприятия – Центр по интересам города Нарва-Йыэсуу.
Пляжный забег пройдет 1 августа на территории отеля Noorus.
Программа:
11:00 – Регистрация на месте
12:15 — Забег малышей (300 м)
12:30 – Молодежный забег (1 км)
13:00 – Основной забег (6 км)
Все забеги пройдут с общего старта. Трасса соревнований проходит по песчаному пляжу Нарва-Йыэсуу и лесным тропам. На трассе могут встречаться природные препятствия, узкие тропы, трасса местами ухабистая.
NB! Обязательно ознакомьтесь с положением соревнований на сайте и зарегистрируйтесь заранее. Дополнительная информация и регистрация на забеги до 29 июля на сайте www.motus.ee.
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