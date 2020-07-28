Испытай себя на выносливость: Нарва-Йыэсуу приглашает сразу на два забега

31 июля на пляже города Нарва-Йыэсуу (около Meresuu Spa & Hotel) состоится уже 14-ый забег на морскую милю. Трасса интересна и сложна тем, что бежать придется и по воде и по песку. Свои силы участники могут попробовать и на забеге в гигантских тапках Crocs.