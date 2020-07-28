Коронавирус выявлен у следователя эстонской полиции

Майор Лыунаской префектуры Бальдур Пильден рассказал, что следователь полиции в последний раз выходил на работу в Тартуском Доме полиции в прошлую пятницу, и тогда у него еще не было никаких признаков болезни.

«В пятницу выяснилось, что у члена его семьи был диагностирован коронавирус. Узнав об этом, полицейский следователь в профилактических целях немедленно перебрался в домашний офис и прошел тест на коронавирус», - сказал Пильден.

Сегодня выяснилось, что тест на коронавируса у следователя дал положительный результат. Следователь продолжает находиться дома, наблюдая за своим здоровьем.

«На всякий случай мы также отправили домой следить за состоянием здоровья тех полицейских, с которыми следователь вступал в контакт в прошлую пятницу, хотя у него в то время не было никаких симптомов. Для надежности и, эти полицейские также при первой возможности сдадут тесты на коронавирус», - отметил майор полиции.

Помещения в здании полиции были очищены, и работа полиции продолжается в обычном режиме.