Столичные кладбища оборудовали новыми мусорными контейнерами

«На кладбищах до сих пор использовались физически и морально устаревшие «советские» контейнеры, исключением было лишь кладбище Метсакальмисту, – сказал вице-мэр Калле Кландорф. – Поэтому сортировка мусора была невозможна. Таллиннский центр отходов организовал в прошлом году конкурс госпоставки, в ходе которого для городских кладбищ было приобретено около 1700 новых контейнеров для сбора отходов. Теперь возникающий в ходе ухода за могилами мусор можно сортировать на всех кладбищах столицы, что, в свою очередь, стало еще одним шагом на пути в направлении столицы с "зеленым" стилем мышления».

С 1 июля администрированием городских кладбищ занимается учреждение Kadrioru Park, который сотрудничает с Таллиннским центром отходов.

Руководитель Центра отходов Кристьян Марк пояснил, что сортировка мусора имеет смысл лишь в тех местах, где он образуется, это позволяет компостировать отходы садоводства.

«В зеленые контейнеры следует класть биоразлагающиеся отходы садоводства, а в серые – смешанный бытовой мусор, например, использованные свечи, пластик и пластиковые пакеты. На контейнерах имеются наклейки, которые показывают, какой мусор можно класть в ту или иную емкость. Надеемся, люди быстро привыкнут к этой системе и стеклянные банки и использованные свечи больше не будут смешиваться с садовыми отходами», – сказал Кристьян Марк.

«Мы заметили, что посетители таллиннских кладбищ стали лучше сортировать отходы, возникающие после ухода за могилами, но все же есть пространство для развития», – подытожил руководитель предприятия Kadrioru Park Айн Ярве.

На таллиннских кладбищах образуется внушительное количество отходов – за прошлый год в Центр отходов передали в совокупности 2856 тонн мусора, в этом году – уже 1584 тонны. Содержимое кладбищенских зеленых контейнеров будет доставляться мусоровозом на станцию переработки отходов Пярнамяэ или же на станцию, расположенную на кладбище Лийва. Содержимое серых контейнеров также будет передаваться в Таллиннский центр отходов.

Из всех емкостей 554 новых контейнера объемом по 240 л, объем еще 1140 контейнеров составляет 600-660 л. Все емкости изготовлены из износоустойчивого полистирола и оснащены легко открывающимися крышками. Новые контейнеры получат кладбища Рахумяэ, Лийва, Пярнамяэ и Хийу-Раху, чуть раньше новые емкости появились на кладбище Метсакальмисту.