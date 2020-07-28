Пропал 48-летний Иван: если видели эту машину, звоните в полицию

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 48-летнего Ивана, который, по всей видимости, неделю назад уехал из дома на автомобиле и местонахождение которого неизвестно.
27 июля в полицию сообщили, что близкие и местные жители более недели не видели Ивана, проживающего в деревне Ыуна, волость Йыгева. Его телефон с того времени выключен.
Мужчина уехал, по всей видимости, на белом легковом автомобиле Fiat Ducato с регистрационным номером 189BYN. Как стал известно, ранее Иван говорил, что собирается поехать продавать товар на таллиннском рынке, однако туда он не доехал.
Полиция проверила место жительства мужчины и пообщалась с местными жителями и друзьями Ивана, но они давно ничего не слышали о нем. Сбор информации для установления местонахождения Ивана продолжается.
Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Ивана или кто-то в последние дни видел его легковой автомобиль, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.