Протесты в Хабаровске: арестованы Удальцов и водитель «Фургаломобиля»

Десять суток Удальцову

Мещанский суд Москвы признал координатора «Левого фронта» Удальцова виновным в нарушении части 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления в установленном порядке).

В субботу, 25 июля, около здания Генпрокуратуры прошла акция протеста в поддержку арестованного Фургала и бывшего кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, который судится за свой совхоз имени Ленина.

Удальцову вменяли организацию несогласованного митинга из-за размещения во «ВКонтакте» призывов выходить на акцию «против политического прессинга» - протоколе указано, что именно тогда проходило «несогласованное мероприятие в форме сочетания митинга и собрания», пишет «МБХ медиа».

«Не видел и не вижу ничего противоправного, поэтому не понимаю, в чем меня обвиняют. В материалах дела не было никаких доказательств, что это был митинг», - цитирует Удальцова издание. Сам он в акции участия не принимал, поскольку был вызван в этот день в полицию для дачи объяснений.

После оглашения приговора Удальцов заявил, что объявляет голодовку. »Я объявляю голодовку в связи с несогласием с этим решением», - сказал он в суде. Накануне Удальцов сообщил, что его задержали полицейские. До судебного заседания его оставили на ночь в отделении полиции.

В минувшую субботу в центре Москвы прошла акция в поддержку Фургала. По данным СМИ, было задержано несколько десятков человек. Активисты намеревались подать заявления в Генпрокуратуру с требованием провести открытый суд над Фургалом в Хабаровске, снять запреты на митинги, освободить политзаключенных, прекратить арестовывать участников одиночных пикетов, а также «прекратить рейдерскую атаку в Совхозе имени Ленина Павла Грудинина».

Восемь суток водителю «Фургаломобиля»

Центральный районный суд Хабаровска назначил восемь суток ареста водителю «Фургаломобиля» Ростиславу Буряку. Во время протестов автомобиль сопровождал демонстрантов и транслировал через динамик лозунги и песни о Фургале.

«Фургаломобиль» - это микроавтобус, который владелец украсил изображениями бывшего губернатора и лозунгами в его поддержку. Буряка задержали 28 июля и вменили ему создание помех движению транспорта.

Во время оглашения приговора рядом со зданием суда присутствовало несколько десятков человек, которые пришли поддержать Буряка, сообщает Интерфакс. Позже к ним присоединились митингующие, которые призывали освободить активиста.

О задержании Фургала Следственный комитет сообщил 9 июля. По версии следствия, тот организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийство бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона был назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Протесты в Хабаровске после этого продолжились. В субботу, по оценке СМИ, состоялась самая большая по количеству участников акция.