Департамент: дома престарелых готовы ко второй волне коронавируса

По оценке Департамента социального страхования, дома престарелых хорошо готовы ко второй потенциальной волне коронавируса, передает Rus.ERR.
По словам руководителя отдела качества Департамента социального страхования Райво Сультс, у домов престарелых, как того требует правительство, есть месячный запас средств индивидуальной защиты, сообщили во вторник радионовости ERR.
Он напомнил, что во время чрезвычайного положения главная трудность заключалось именно в доступности средств индивидуальной защиты.
"Тогда они не были доступными, а сегодня доступны", - сказал Сультс.
По его словам, осведомленность домов престарелых возросла и они понимают важность наличия средств индивидуальной защиты от коронавируса.