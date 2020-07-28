Вт, 28.07.2020
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Департамент: дома престарелых готовы ко второй волне коронавируса

Тест на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh (Järva Teataja)

По оценке Департамента социального страхования, дома престарелых хорошо готовы ко второй потенциальной волне коронавируса, передает Rus.ERR.

По словам руководителя отдела качества Департамента социального страхования Райво Сультс, у домов престарелых, как того требует правительство, есть месячный запас средств индивидуальной защиты, сообщили во вторник радионовости ERR.

Он напомнил, что во время чрезвычайного положения главная трудность заключалось именно в доступности средств индивидуальной защиты.

"Тогда они не были доступными, а сегодня доступны", - сказал Сультс.

По его словам, осведомленность домов престарелых возросла и они понимают важность наличия средств индивидуальной защиты от коронавируса.

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