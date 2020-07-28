Департамент: дома престарелых готовы ко второй волне коронавируса

По словам руководителя отдела качества Департамента социального страхования Райво Сультс, у домов престарелых, как того требует правительство, есть месячный запас средств индивидуальной защиты, сообщили во вторник радионовости ERR.

Он напомнил, что во время чрезвычайного положения главная трудность заключалось именно в доступности средств индивидуальной защиты.

"Тогда они не были доступными, а сегодня доступны", - сказал Сультс.