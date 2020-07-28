Сафронов отказался заключать сделку со следствием

«Следователь как бы невзначай сказал, что он видит лучшим выходом (для Сафронова - ИФ) досудебное соглашение. Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван», - сказал Павлов.

По его словам, Сафронов «даже не стал это обсуждать».

Задержанному 7 июля и отправленному под арест Сафронову предъявлено обвинение в госзмене (ст. 275 УК РФ).

По данным защиты, следствие ФСБ считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой, позже передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США.