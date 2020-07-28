Нетрезвого водителя отправили на четыре года за решетку: он неоднократно садился пьяным за руль

В полночь 25 июля полицейские дежурили на проспекте Кангеласте, их внимание привлек автомобиль BMW, они последовали за ним и дали знак остановиться. У водителя было зафиксировано алкогольное опьянение, кроме того, у него не было водительских прав. Его задержали в качестве подозреваемого и доставили в арестный дом.

Ведущий следователь нарвского отделения полиции Татьяна Пресс сказала, что 24-летнего мужчину и ранее наказывали за подобные преступления в уголовном порядке. «Крайне прискорбно, что в обществе есть люди, которые не способны соблюдать ПДД, которые гарантируют нашу безопасность. Они либо превышают скорость, либо ведут автомобиль в нетрезвом виде, занимаются за рулем посторонними вещами или нарушают правила и подвергают свои, жизни близких и других людей опасности. Обеспечение безопасности на дороги начинается с каждого из нас, и я благодарна всем, кто уважает себя и других и своем поведением не подвергает жизни сограждан опасности», - сказала Пресс.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Софья Христофорова сказала, что если человек неоднократно попадается пьяным за рулем, то понятно, что предыдущие наказания не повлияли на его поведение, поэтому прокурор запросила реальное тюремное заключение.

«Если задержанный нетрезвым за рулем водитель не воспользуется данным ему раньше шансом исправиться, ему неизбежно однажды придется столкнуться с гораздо более суровым наказанием и быть готовым даже к многолетнему заключению», - сказала Христофорова.

Решение суда пока в силу не вступило.