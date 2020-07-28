Вт, 28.07.2020
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Галерея ⟩ На перекрестке столкнулись Škoda и Audi

Сегодня около трех часов дня в Тсиргулийне, волость Валга, рядом с железнодорожным переездом произошла авария, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

В ДТП попали легковые автомобили Škoda и Audi, столкнувшиеся на перекрестке.

В ходе аварии никто не пострадал, однако сильно повреждены передние части машин.

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что в Центр тревоги о произошедшем не сообщили. «Люди не пострадали, пострадал только металл, и причастные приходят к соглашению относительно вины, обратятся напрямую в страховую компанию и сообщать в полицию не нужно», - сказала она.

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