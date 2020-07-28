Галерея ⟩ На перекрестке столкнулись Škoda и Audi

Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что в Центр тревоги о произошедшем не сообщили. «Люди не пострадали, пострадал только металл, и причастные приходят к соглашению относительно вины, обратятся напрямую в страховую компанию и сообщать в полицию не нужно», - сказала она.