Галерея ⟩ На перекрестке столкнулись Škoda и Audi

Сегодня около трех часов дня в Тсиргулийне, волость Валга, рядом с железнодорожным переездом произошла авария, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
В ДТП попали легковые автомобили Škoda и Audi, столкнувшиеся на перекрестке.
В ходе аварии никто не пострадал, однако сильно повреждены передние части машин.
Пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк сказала, что в Центр тревоги о произошедшем не сообщили. «Люди не пострадали, пострадал только металл, и причастные приходят к соглашению относительно вины, обратятся напрямую в страховую компанию и сообщать в полицию не нужно», - сказала она.