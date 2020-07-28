Вт, 28.07.2020
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Галерея ⟩ Двор Батарейной тюрьмы ждет посетителей

Впервые почти за 200 лет морская крепость Батарейная откроется для всех посетителей, когда застройщик исторического здания Урмас Сыырумаа откроет ворота внутреннего двора Горжи.

«Морская безопасность создана для защиты людей и народа и обеспечения им чувства безопасности. В течение последних ста лет безопасность на море была своего рода символом, заставляющим замолчать людей, которые думают иначе или более свободны в своем сознании. С открытием двора Горжи начинается новая эра морской крепости, которая должна стать местом, где приветствуются все, кто свободен в своем мышлении, может мечтать и создавать что-то новое и без границ. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы это произошло здесь, и мы приглашаем всех остальных помочь нам с хорошими идеями и усилиями», - сказал крупный предприниматель Урмас Сыырумаа. 

По его словам, есть желание открыть к 2026 году комплекс для всех жителей и гостей страны и сделать его привлекательной средой для проведения времени и работы. «В качестве первого шага мы снесли во дворе Горджи прогулочные боксы и превратили двор в место, где приятно проводить время эти летом и летом следующих лет. Во дворе посетители могут познакомиться с увлекательными выставками, насладиться приятной летней погодой, а также различными мероприятиями, концертами и спектаклями. Можно быть в курсе новостей и событий через веб-сайт www.merekindlus.ee ",- отметил Сырумаа.

Директор по развитию недвижимости в США Мартин Колга отметил, что этот двор с самого начала является сердцем Батарейной морской крепости. «Мы рады, что можем допустить гостей туда за несколько лет до завершения строительства комплекса. В будущем мы накроем двор стеклянной крышей, чтобы можно было наслаждаться хорошей едой и хорошо проводить время там, независимо от времени года,- отметил Колга.- Выстроенные в 19 веке казармы крепости мы приведем в соответствие с в с захватывающими архитектурными решениями 21-г7о века, где встречаются старое и новое».

Батарейная морская крепость батареи - это оборонительное сооружение с классицистической архитектурой, первоначально названное фортом Каларанна, построенное в середине 19-го века и теперь являющееся частью европейского архитектурного наследия. Принадлежащее Урмасу Сыырумаа предприятие U.S. Invest Grup приобрело Батарейную морскую крепость в феврале этого года.

US Real Estate является частью U.S Invest Group, которая за годы своей деятельности провела развитие более 250 000 кв. метров недвижимости и имеет портфель более 100 000 кв. метров арендуемых коммерческих площадей в портфеле компании. НАС. Invest Group работает в сфере недвижимости и услуг с 1991 года. В группу U.S Invest также входят Rotermann, USS Security, SignalTM и Ermesia. Кроме того, концерн U.S. Invest внес свой вклад в развитие спорта Эстонии и основал теннисный центр Tondi, Golden Club и спортивный центр Karulaugu. В концерне U.S Invest Group работает более 2000 человек. 

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