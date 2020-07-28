Галерея ⟩ Двор Батарейной тюрьмы ждет посетителей

«Морская безопасность создана для защиты людей и народа и обеспечения им чувства безопасности. В течение последних ста лет безопасность на море была своего рода символом, заставляющим замолчать людей, которые думают иначе или более свободны в своем сознании. С открытием двора Горжи начинается новая эра морской крепости, которая должна стать местом, где приветствуются все, кто свободен в своем мышлении, может мечтать и создавать что-то новое и без границ. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы это произошло здесь, и мы приглашаем всех остальных помочь нам с хорошими идеями и усилиями», - сказал крупный предприниматель Урмас Сыырумаа.

По его словам, есть желание открыть к 2026 году комплекс для всех жителей и гостей страны и сделать его привлекательной средой для проведения времени и работы. «В качестве первого шага мы снесли во дворе Горджи прогулочные боксы и превратили двор в место, где приятно проводить время эти летом и летом следующих лет. Во дворе посетители могут познакомиться с увлекательными выставками, насладиться приятной летней погодой, а также различными мероприятиями, концертами и спектаклями. Можно быть в курсе новостей и событий через веб-сайт www.merekindlus.ee ",- отметил Сырумаа.

Директор по развитию недвижимости в США Мартин Колга отметил, что этот двор с самого начала является сердцем Батарейной морской крепости. «Мы рады, что можем допустить гостей туда за несколько лет до завершения строительства комплекса. В будущем мы накроем двор стеклянной крышей, чтобы можно было наслаждаться хорошей едой и хорошо проводить время там, независимо от времени года,- отметил Колга.- Выстроенные в 19 веке казармы крепости мы приведем в соответствие с в с захватывающими архитектурными решениями 21-г7о века, где встречаются старое и новое».

Батарейная морская крепость батареи - это оборонительное сооружение с классицистической архитектурой, первоначально названное фортом Каларанна, построенное в середине 19-го века и теперь являющееся частью европейского архитектурного наследия. Принадлежащее Урмасу Сыырумаа предприятие U.S. Invest Grup приобрело Батарейную морскую крепость в феврале этого года.