Галерея ⟩ Двор Батарейной тюрьмы ждет посетителей

US Real Estate является частью U.S Invest Group, которая за годы своей деятельности провела развитие более 250 000 кв. метров недвижимости и имеет портфель более 100 000 кв. метров арендуемых коммерческих площадей в портфеле компании. НАС. Invest Group работает в сфере недвижимости и услуг с 1991 года. В группу U.S Invest также входят Rotermann, USS Security, SignalTM и Ermesia. Кроме того, концерн U.S. Invest внес свой вклад в развитие спорта Эстонии и основал теннисный центр Tondi, Golden Club и спортивный центр Karulaugu. В концерне U.S Invest Group работает более 2000 человек.