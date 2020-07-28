Александр Лукашенко заявил, что бессимптомно перенес коронавирус

О перенесенной болезни Лукашенко рассказал на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД. "Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - добавил президент, передает NEWSru.com.

Ранее в белорусском Минздраве сообщили, что в стране по состоянию на 28 июля зарегистрированы 67 366 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за последние сутки составил 115 случаев против 119 за предыдущие 24 часа, передает "Интерфакс".

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 543 (на 27 июля - 538) пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

На 28 июля выздоровели и выписаны 60 669 пациентов (на 27 июля - 60 492), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост выздоровевших за сутки составил 177 человек.

Белоруссия была одной из немногих стран, где так и не были введены полноценные карантинные меры. Лукашенко неоднократно высказывал мнение, что опасность коронавируса преувеличена, называл ситуацию "коронапсихозом" и предлагал "лечиться" от коронавируса спиртным, баней и сельхозработами.

Глава государства счел, что изоляция в "тухлых квартирах, в атмосфере вирусов" убивает людей. По его словам, при респираторных заболеваниях нужно "выходить на улицу, дышать свежим воздухом и проветривать помещение".

Когда же в Белоруссии за неделю собрали более 150 тысяч подписей под петицией с требованием срочно ввести в республике карантин по коронавирусу и отправили ее во Всемирную организацию здравоохранения, Лукашенко привел еще один довод против ограничений. "Как у нас тут разглагольствуют кругом - карантин, комендантский час и прочее... Это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?" - заявил глава государства.

Он также приказал местному КГБ разобраться с источниками информации, которые "сеют панику" относительно эпидемии коронавируса. "Уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Необходимо разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки. Зачем они людей травят?" - заявил Лукашенко.

В начале апреля Белоруссию посещала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения. Они рекомендовали властям готовиться к неблагоприятному сценарию с эпидемией COVID-19. Лукашенко в ответ обвинил ВОЗ в политической предвзятости по отношению к Минску и призвал доверять информации о коронавирусе от государственных СМИ, передает радио "Свобода".