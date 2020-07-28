Конфликт интересов ⟩ Бывшего главу ФБР, нанятого Хельме, в США удалили со скамьи свидетелей

Как утверждает адвокатское бюро Луи Фри, ни фирма, ни сам Фри не были представителем компании Prevezon, связанной с отмыванием денег в Danske. По данным Нью-йоркской прокуратуры, консалтинговая фирма Луи Фри (Freeh Group International Solutions) была советник по урегулированию (settlement counsel) Prevezon. Адвокатское бюро и консалтинговая компания Фри - это разные юридические лица, но у них один и тот же веб-сайт и один и тот же бренд, следует из статьи Eesti Päevaleht.

Мартин Хельме согласен с адвокатским бюро Фри - деятельность консалтинговой компании для Prevezon не означает, что у юридической фирмы или у самого Фри возник конфликт интересов из-за отмывания денег, связанного с Danske. Именно наличие или отсутствие конфликта интересов является предметом обсуждения вопроса о допустимости найма адвокатского бюро Фри. Хотя нынешний спор только что разгорелся, еще один аналогичный случай, касающийся Фри, разрешился в начале года.

В 2015 году разразился дизельгейт. Немецкий автомобильный гигант Volkswagen (VW) обвиняли в том, что их автомобили выделяли больше углекислого газа, чем обещали производители автомобилей покупателям. Ряд судебных процессов начался по обе стороны Тихого океана. В том же году, когда разразился скандал, Луи Фри предложил стать юридическим главой VW на всех судебных процессах в США.

Ранее он помогал конкуренту VW компании Daimler в скандале со взяткой. «Если Фри появляется где-то, дело связано с большими деньгах, большим скандалом и большими рисками», - писал Süddeutsche Zeitung. Фри попросил десять процентов денег, которые Volkswagen «сэкономит» с помощью его услуг, но не менее 15 миллионов долларов. Согласно Volkswagen, огромная сумма была причиной, по которой Фри отказали. Forbes писал, что мощный профсоюз VW был против найма Фри.

В связи с дизельгейтом в Калифорнии приходил важный судебный процесс, в котором Фри, отвергнутый VW, был теперь на другой стороне - его пригласили в качестве «эксперта-свидетеля» обманутые владельцы Volkswagen. Автопроизводитель протестовал, ссылаясь на информацию, полученную от Фри в начале дизельгейта, когда велись переговоры о возможном сотрудничестве между Фри и Volkswagen. «Конфликт интересов господина Фри и владение конфиденциальной информацией должны лишить его роли эксперта-свидетеля», - сказал автопроизводитель.

В ходе процесса Фри должен был свидетельствовать о том, что уплаченный Volkswagen штраф в 2,8 миллиарда долларов слишком низок, принимая в расчет поведение Volkswagen. Это означает, что человек, который сначала хотел говорить об уменьшении сумм, выплачиваемых Volkswagen, теперь хотел их увеличить.

Law.com писал, что, по словам Volkswagen, показания Фри будут основаны на информации, которая стала известна Фри в рамках проведенных ранее собеседований. Обманутые владельцы автомобилей Volkswagen затем встали на дыбы – они сказали, что объем информации, полученный в ходе переговоров Фри-Volkswagen, был недостаточен, чтобы отказать в свидетельстве.