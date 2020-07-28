Владимир Зеленский. ФОТО: GINTS IVUSKANS/AFP

"Полное и всеобъемлющее" перемирие в Донбассе не успело продлиться и суток, а в центре Киева уже собралась акция протеста против его условий, а в украинской армии успели заявить о его срыве. Владимир Зеленский считает установление перемирия "прорывом в минском процессе", потенциально способном привести к полному разрешению конфликта на востоке Украины. Но его оппоненты напоминают, что подобных перемирий в Донбассе устанавливали уже с полтора десятка и грозят новыми протестами.

Би-би-си разбиралась, чем отличается "прорывное перемирие" Зеленского от предыдущих попыток замирить Донбасс и чем же так недовольны противники украинского президента.

Новейшее перемирие

"В истории этой войны было очень много перемирий: хлебное, школьное, рождественское, майское, осеннее. Во многих случаях режим тишины не держался и несколько минут. Максимально - в 2016 году, когда он продлился около трех недель", - рассказывает Украинской службе Би-би-си сотрудник фонда "Вернись живым", бывший участник военных действий в Донбассе Андрей Рымарук.

Его взгляд на начавшееся в понедельник перемирие характерен для многих украинцев. Даже специалисты, профильно занимающиеся конфликтом в Донбассе, затрудняются пересчитать все режимы прекращения огня, которые провозглашались на высшем политическом уровне за пять лет войны.

Впрочем, на этот раз все выглядит действительно намного серьезнее, чем раньше. Параметры перемирия, о котором договорилась в прошлую среду трехсторонняя контактная группа, описаны крайне подробно - в отличие от предыдущих попыток прекратить огонь.

Так, условия нового перемирия предусматривают запрет на наступательные и разведывательные действия, в том числе разведку при помощи беспилотников, не разрешено также любое применение огня, в том числе снайперского.

В соответствии с договоренностями, в Донбассе должен быть создан некий координационный механизм по реагированию на нарушение перемирия. Именно к этому механизму должны обращаться стороны конфликта в случае, если противник нарушит соглашение и начнет наступление. Открывать ответный огонь любая из сторон конфликта может только в случае, если использовать координационный механизм не удастся.

Наконец, еще один пункт договоренностей предусматривает, что к нарушителям перемирия будут применяться некие "дисциплинарные меры".

"Я проклинаю тебя"

Негативную реакцию части украинской общественности на такое развитие событий спрогнозировать было несложно.

Еще накануне запуска перемирия в соцсетях появилась масса интерпретаций договоренностей. Большая часть этих интрепретаций была позже опровергнута представителями ВСУ.

Но, тем не менее, писали о том, что в штабе каждой бригады появится по офицеру из генштаба, единственной функцией которых будет контроль над действиями украинских военных. О том, что у солдат на передовой якобы изымают все оружие, кроме стрелкового. Что на передовой чуть ли не развернут "заградотряды", которые не позволят украинским солдатам защищать себя. Что каждый, кто осмелится защитить себя или товарищей по оружию, будет тут же жестко наказан таинственными "дисциплинарными мерами".

Киевская пресса поднимала вопросы о том, как именно будет контролироваться режим перемирия, если самопровозглашенные республики Донбасса физически не допускают наблюдателей ОБСЕ на все требуемые ими локации.

Ко всему, момент для начала перемирия, о котором, скорее всего, начали договариваться значительно раньше прошлой среды, был довольно неудачным с психологической точки зрения. Буквально две недели назад вследствие серии инцидентов под прифронтовым поселком Зайцево погибли три военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Один из них, разведчик Ярослав Журавель, по имеющейся информации, был ранен в нейтральной полосе и несколько дней пытался выползти к украинским позициям, истекая кровью. Президент Зеленский заявил, что берет ситуацию под личный контроль, еще когда сержант Журавель, вероятно, был жив.

Объявление о достигнутом полном перемирии на следующий день после передачи родным тела Журавеля многими на Украине было воспринято практически как кощунство.

"Журавель - сержант-разведчик, который четыре дня умирал под личным контролем Зеленского", - гласил заголовок новости на известном радикально патриотической позицией сайте "Миротворец", и эта фраза довольно точно отражает эмоции немалого количества украинцев по поводу бравурных заявлений офиса президента о том, что новое перемирие открывает путь для полного окончания конфликта в Донбассе.

Выступление отца Журавеля стало, пожалуй, самым волнующим моментом митинга, который собрался в понедельник у стен офиса президента. Едва сдерживая слезы, пожилой мужчина с казацким чубом обращался к Владимиру Зеленскому: "Вова, где ты был, когда бабушка развязывала из платочка последние сто гривен и отдавала нам, волонтерам, чтобы мы везли в армию? Где ты, гнида, был, когда у моего сына ломали пальцы, вынимая автомат, а ты пил вино или кофе? Вовочка, проснись! Народ вас сотрет с лица этой оплаканной земли. Я проклинаю тебя и все кодло вокруг тебя!"

Акция протеста против условий перемирия, которая состоялась вечером в понедельник, собрала несколько тысяч людей - довольно много как для буднего дня, но слишком мало для того, чтобы на нее как-то отреагировал лично Владимир Зеленский.

Главным итогом этого протеста стало обещание организаторов прийти под стены офиса президента в куда большем количестве 24 августа, в день независимости Украины.

Работает ли перемирие?

Мотивации участникам киевского протеста добавлял тот факт, что, по словам командующего украинскими силовиками в Донбассе генерала Кравченко, уже в 0:20 ночи на понедельник, то есть спустя 20 минут после начала "полного и всеобъемлющего перемирия", позиции 36-й бригады ВСУ были обстреляны из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Ответный огонь, добавил генерал Кравченко, не открывался, так как угрозы жизни личному составу не было.

"Мы готовы дать адекватный ответ в любую минуту, в любую секунду", - заявил Кравченко, заодно призвав журналистов не драматизировать ситуацию и не распускать непроверенные слухи об изъятии у украинских солдат оружия или на полный запрет на самозащиту военных в боевых условиях.

И хотя самопровозглашенные республики отвергли факт нарушений с их стороны, уже на протяжении первых суток перемирия украинские СМИ сообщили еще о двух обстрелах на линии соприкосновения. Еще об одном обстреле штаб украинских силовиков в Донбассе сообщил во вторник. Жертв и раненых в результате этих инцидентов не было.

Украинский вице-премьер Алексей Резников, фактически возглавляющий киевскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил, что единичные обстрелы со стороны формирований самопровозглашенных республик не являются нарушениями перемирия - это, дескать, распространенная практика в любой зоне военных действий.

Однако сам факт того, что полной тишины на линии фронта не наступило, заставил многих наблюдателей относиться к сложившейся ситуации с дополнительным скепсисом.

Зеленский поговорил с Путиным

Тем временем Киев и Москва, похоже, имеют крайне различные взгляды на то, чем собственно является нынешнее перемирие и к чему оно способно привести.

Офис президента Украины, описывая договоренность о достижении перемирия, говорил о "прорыве в минском процессе", а сам Владимир Зеленский подчеркивал статус перемирия своим заявлением о том, что договор о полном прекращении огня в Донбассе должен быть подписан лидерами "нормандской четверки".

Ни Ангела Меркель, ни Эммануэль Макрон, ни Владимир Путин договоренности о новом перемирии в Донбассе, как и следовало ожидать, не подписали. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не преминул напомнить: Москва не может выступать гарантом соблюдения бессрочного прекращения огня, так как не является стороной конфликта на востоке Украины.

А представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов дал уничижительную для Киева характеристику достигнутого перемирия. "После почти пятимесячного сопротивления украинская сторона нашла в себе мужество согласовать те меры по прекращению огня, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском... В связи с этим нельзя испытать ничего, кроме удовлетворения", - заявил он.

Для Зеленского нынешнее перемирие - это чрезвычайное событие, которое должно быть завизировано подписями лидеров мировых держав. Для Москвы - это очередная договоренность на пути урегулирования конфликта между Киевом и мятежными Донецком и Луганском, в котором Россия является лишь участливым наблюдателем.

Возможно, поэтому и рапорты пресс-служб Владимира Зеленского и Владимира Путина о разговоре двух президентов в преддверии предполагаемого наступления тишины на фронте оказались такими разными.

Украинская сторона подчеркнула, что Зеленский, кроме всего прочего, поднял в этом разговоре вопрос освобождения украинских пленных "на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Российской Федерации".

В российском отчете об этой теме нет ни слова. Зато тут отмечается, что Владимир Путин назвал принятое Верховной Радой постановление о назначение местных выборов на Украине на октябрь "противоречащим минским соглашениям и ставящим под угрозу перспективы урегулирования".

Столь жесткие оценки российского президента вызвал тот факт, что в своем постановлении Рада отдельно прописала: местные выборы на неконтролируемой Киевом части Донбасса, на которых настаивает Москва, будут проведены только после "прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины".

А это значит, что Киев президента Зеленского, точно так же как и при президенте Порошенко, продолжает утверждать, что не готов проводить выборы в Донбассе до обеспечения компонента безопасности - разоружения и передачи под контроль украинских силовиков неконтролируемого ныне участка границы с Россией. Логика же Москвы - сначала выборы, а уже потом - разоружение и передача контроля над границей, - Киевом, как и раньше, не воспринимается.

Во вторник также стало известно, что бывший украинский президент Леонид Кучма уходит с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе. Его пресс-секретарь отказалась прокомментировать сообщения о достижении перемирия. По данным Би-би-си, Кучма уже несколько месяцев не принимал активного участия в работе группы.

Выборы близятся

Есть в истории с перемирием и политический момент: с назначением Радой местных выборов Украина вступает в избирательную кампанию, и любой шаг власти, в том числе и в урегулировании конфликта в Донбассе, вполне может восприниматься как предвыборный.

Объективный факт: немалая часть избирателей Зеленского и его партии "Слуга народа" в прошлом году голосовала за нынешнюю власть, веря, что она отойдет от заданных командой Петра Порошенко подходов к урегулированию конфликта в Донбассе и быстро принесет мир на восток Украины. Однако серьезных подвижек в этой сфере нет, долгожданная декабрьская встреча Зеленского с Путиным в Париже никакого прорыва в движении к миру не принесла, а перспективы нового "нормандского саммита" в Берлине остаются туманными.

Миротворческие усилия Зеленского внутри страны критикуются как со стороны прозападной оппозиции, которую неформально возглавляет Петр Порошенко, так и со стороны пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь". И приближение выборов, вероятно, будет только подогревать эту критику.

Тем более что таким же объективным фактом является проседание рейтингов "Слуги народа" и самого Зеленского. Они остаются лидерами соцопросов, однако многие в Киеве отметили тот факт, что уже несколько недель назад количество украинцев, не доверяющих Зеленскому, впервые с момента его вступления в должность, превысило количество граждан, не доверяющих президенту.

"Полное и всеобъемлющее" перемирие на Донбассе, если его удастся реализовать, может пригодиться Зеленскому и ее партии в преддверии местных выборов. Играет оно на руку и пророссийскому флангу украинской политики, который будет стремиться получить контроль над местными советами на юге и востоке страны: масштабное обострение в Донбассе, скорее всего, приведет к нарастанию антироссийских настроений и падению поддержки той же "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Исходя из этой логики, невысокий градус противостояния в Донбассе вполне может сохраниться на протяжении нескольких ближайших месяцев, до октябрьских выборов.