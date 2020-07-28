Названы страны, с которыми Россия может скоро восстановить авиасообщение

"Обсуждаются перспективы возобновления на втором этапе авиасообщения с Южной Кореей и Венгрией. Российская сторона готова к переговорам, однако официального однозначного положительного либо отрицательного ответа от этих стран о готовности принять россиян не получено", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, о готовности открыть границы для россиян уведомили ОАЭ. "Это предложение будет рассматриваться. Решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки", - отметил источник.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа откроет авиарейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Комментируя возобновление международного авиасообщения в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) 24 июля, она сообщила, что пока будет разрешено летать только в три страны. По ее словам, это было сделано, чтобы не спровоцировать появление новых завозных случаев на территории РФ.