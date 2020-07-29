Студия Postimees: куда исчезают оппоненты Лукашенко?
В Белоруссии приближаются выборы президента. Число выдвиженцев на пост главы государства тает с каждым днем. Стоит ли ждать перемен, хотя бы декоративных? Удастся ли Минску избежать протестов? Что происходит в это время в России и к чему приведут протестные настроения в Хабаровске?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире представитель парламентской комиссии по иностранным делам Михаил Лотман («Отечество») и политолог Тартуского университета Кармо Тюйр. Смотрите интервью в 12:00!
- В преддверии выборов белорусский лидер по традиции зачищает поле от конкурентов. Сможет ли кто-то пошатнуть власть Лукашенко?
- Возможен ли в Минске майдан? Кто готовит такой сценарий?
- Может ли в Белоруссии когда-нибудь прийти к власти антироссийский кандидат?
- Насколько жесткие формы может принять преследование оппозиции?
- Если Лукашенко удержится у власти, как он будет себя вести после выборов?
- Предполагалось, что поправки к Конституции РФ могли стать референдумом об объединении России и Белоруссии. Возможен ли такой сценарий в будущем?
- В Хабаровске уже третью неделю не утихают протесты, подхваченные оппозиционными силами. Может ли это привести к протестам по всей России?
- Поставлен ли Кремль в тупик?
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