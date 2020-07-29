Студия Postimees: куда исчезают оппоненты Лукашенко?

В Белоруссии приближаются выборы президента. Число выдвиженцев на пост главы государства тает с каждым днем. Стоит ли ждать перемен, хотя бы декоративных? Удастся ли Минску избежать протестов? Что происходит в это время в России и к чему приведут протестные настроения в Хабаровске?