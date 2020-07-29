Студия Postimees: протесты в Белоруссии и России объединяет одно — народу осточертело!

Это называется «у войны не женское лицо» — они не хотят войны. Лукашенко от этого был в панике. На одном из митингов он даже сказал, что белорусская конституция заточена под мужчину. Мол, на президента накладывается такая большая нагрузка, что ни одна женщина не потянет. Как минимум в Минске народ другого мнения.

Впервые на постсоветском, славянском пространстве на первый план выходит женщина. Это симптоматично.

— Может ли в Белоруссии когда-нибудь прийти к власти антироссийский кандидат?

Кармо Тюйр: — Антироссийскость сложно измерить. Если кандидат говорит, что он не за Россию, а за свою страну, это антироссийская позиция? Сейчас ситуация может так повернуться, что выиграет тот, кто вообще не старается выиграть. Главный кандидат от оппозиции пообещала в случае победы сразу же организовать новые выборы, где большие шансы на победу у Виктора Бабарыки. И тогда президентом станет относительно пророссийский человек. Кандидата с яркими антироссийскими лозунгами, способного подняться на вершину власти, я не вижу.

Михаил Лотман: — Открытого антироссийского кандидата сейчас там нет. Многое зависит от России. Кандидат может быть пророссийским, но если Путин решит, что это русофоб, то ему ничего не останется. У российской власти есть странная идея, суть которой заключается в том, что Россия должны быть окружена врагами.

И вообще, кто такой антироссийский кандидат? Тот, кто обещает сделать белорусский язык государственным или вступить в НАТО? Это даже не обсуждается!

— Предполагалось, что поправки к Конституции РФ могли стать референдумом об объединении России и Белоруссии. Возможен ли такой сценарий?

Кармо Тюйр: — С одной стороны, это выглядит заманчиво: прихватить новый кусок и продемонстрировать свою мощь. Но в этом случае Россия потеряет одну из своих главных карт в колоде: она не сможет играть роль привлекательной для других. О какой привлекательности можно будет говорить, если Россия поглотит другую страну? Точно так же я думал и в отношении Крыма, но, видимо, ошибался.

— Куда исчезают оппоненты Лукашенко? Насколько жесткие формы может принять преследование оппозиции? Известно, как жестко поступали с оппозицией на предыдущих выборах, сообщалось о пытках в тюрьмах и т. д.

Михаил Лотман: — Да, но их не держали в тюрьмах десятилетиями! После выборов их обычно отпускали. Конечно, режим типа Лукашенко еще может измениться. И обычно он меняется не в лучшую сторону.

Если Лукашенко уверенно победит в первом туре, оппозиционеров выпустят.

— Если Лукашенко удержится у власти, как он будет себя вести после выборов? Заигрывать с Европой?

Кармо Тюйр: — Это старая игра, которая и привела его на вершину.