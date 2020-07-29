В детсаду отправлена на карантин целая группа вместе с воспитателями

Вечером в воскресенье семья, проживающая в Йыхви, дала положительные пробы на коронавирус, но в понедельник утром отвела ребенка в детский сад. Около четырех часов вечера родитель позвонил в детский сад и сказал, что тесты на коронавирус в их семье были положительными.

«В Йыхви есть случай заражения внутри семьи, и, очевидно, там еще прибавится зараженных », - сказала Postimees пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп. Положительный анализ дали двое взрослых и еще один близкий родственник. Ребенок, который в понедельник провел весь день в детском саду, еще не проходил тестирование на Covid-19 - в его случае ждут появления симптомов. «На данный момент ребенок здоров», - сказала Кингсепп.

Правила изменены

Из-за коронавируса в детском саду Йыхви правила были изменены, так что родителям не разрешается входить в дом: им нужно звонить в дверной звонок, когда они приводят ребенка в детский сад или хотят забрать его. Впонедельник за ребенком приходил дедушка. «Детская группа была закрыта в качестве профилактической меры», - добавила Кингсепп. В группе детского сада 14 детей, и все они находятся на карантине, как и воспитатели. Близкие контакты зараженной семьи и источник инфекции устанавливаются.

Департамент здоровья напоминает, что в случае подозрения на коронавирус вы должны как до, так и после теста, оставаться дома. Ответы будут получены в течение двух рабочих дней, в случае положительного результата, человеку сообщают о нем по телефону. Ответы также попадают в среду digilugu.ee.

Искатель приключений ходил в клуб

В прошлую пятницу тартуский житель, оказавшийся коронапозитивным, пошел в ночной клуб, на следующий день - в спа-центр и несколько магазинов, а на следующий день в кино. В субботу выяснилось, что, проводя время в клубе Vabank, вирусоноситель заразил находившегося там с ним товарища. Вчера выяснилось, что из-за первого инфицированного три человека были заражены коронавирусом . В двух случаях житель Тарту, который дал положительную пробу, заразил своего близкого знакомого, один из которых передал вирус еще одному человеку, работнику полиции Тарту.

«Известно, что следователь получил вирус от члена своей семьи в нерабочее время, и есть основания полагать, что член семьи, в свою очередь, заразился от контакта с тартусцем, о котором в последние дни много говорят в средствах массовой информации», - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк. Следователь сейчас дома и наблюдает за своим здоровьем. Полицейское отделение также отправило по домам для наблюдения за здоровьем других сотрудников полиции, с которыми следователь вступил в контакт.