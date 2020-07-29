Ср, 29.07.2020
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  • В Куусалу произошла поножовщина: двое в больнице, подозреваемый скрылся

В Куусалу произошла поножовщина: двое в больнице, подозреваемый скрылся

Verine nuga. Foto illustratiivne.

ФОТО: Kristjan Teedema

Во вторник в 21.15 в полицию поступило сообщение о конфликте в Куусалу между знакомыми мужчинами. По предварительной информации, в ходе ссоры 38-летний мужчина нанес ножевые ранения 58-летнему и 61- летнему мужчинам.

Скорая помощь доставила обоих пострадавших в больницу, состояние 58-летнего пострадавшего тяжелое, сообщает BNS.

Подозревающийся в нанесении ножевых ранений 38-летний мужчина скрылся с места происшествия.

Полиция устанавливает подробности произошедшего и местонахождение подозреваемого. 

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