В Куусалу произошла поножовщина: двое в больнице, подозреваемый скрылся

Во вторник в 21.15 в полицию поступило сообщение о конфликте в Куусалу между знакомыми мужчинами. По предварительной информации, в ходе ссоры 38-летний мужчина нанес ножевые ранения 58-летнему и 61- летнему мужчинам.
Скорая помощь доставила обоих пострадавших в больницу, состояние 58-летнего пострадавшего тяжелое, сообщает BNS.
Подозревающийся в нанесении ножевых ранений 38-летний мужчина скрылся с места происшествия.
Полиция устанавливает подробности произошедшего и местонахождение подозреваемого.