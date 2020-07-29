Фото ⟩ В Куусалу произошла поножовщина: двое в больнице, подозреваемый задержан

Подозревающийся в нанесении ножевых ранений 38-летний мужчина скрылся с места происшествия.

Полевой руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения Марко Шмидт сказал, что полиция привлекла усиленный состав, чтобы установить местонахождение 38-летнего мужчины, который вчера вечером ударил ножом двух знакомых ему людей.

«Мужчина, который нанес серьезные повреждения двум людям, избавился от своего телефона и постоянно менял местоположение. Нашей целью было задержать подозреваемого как можно скорее, поэтому мы искали его усиленными ресурсами. Около 1.15 ночи полицейские заметили мужчину в центре Таллинна и задержали его », - сказал Шмидт.

По словам полицейского, пострадавшие 58- и 61-летний мужчина находится в больнице, но их состояние не является критическим.

"Сегодня мы продолжим выяснять обстоятельства произошедшего на месте происшествия. Почему 38-летний мужчина ударил своих знакомых ножом, также будет установлено в ходе начатого в его отношении уголовного производства", - добавил Шмидт.

В настоящее время мужчина задержан на 48 часов, в течение которых прокуратура решит, следует ли и на каком основании обращаться в суд с просьбой об аресте.

Производство ведется уголовным бюро Пыхьяской префектуры, руководит им Пыхьяская окружная прокуратура.