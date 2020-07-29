Ср, 29.07.2020
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  • В Куусалу произошла поножовщина: двое в больнице, подозреваемый задержан

Фото ⟩ В Куусалу произошла поножовщина: двое в больнице, подозреваемый задержан
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Поножовщина в Куусалу

ФОТО: Lugeja foto

Во вторник в 21.15 в полицию поступило сообщение о конфликте в Куусалу между знакомыми мужчинами. По предварительной информации, в ходе ссоры 38-летний мужчина нанес ножевые ранения 58-летнему и 61- летнему мужчинам.

Подозревающийся в нанесении ножевых ранений 38-летний мужчина скрылся с места происшествия.

Полевой руководитель Ида-Харьюского полицейского отделения  Марко Шмидт сказал, что полиция привлекла усиленный состав, чтобы  установить  местонахождение 38-летнего мужчины, который вчера вечером ударил ножом двух знакомых ему людей.

«Мужчина, который нанес серьезные повреждения двум людям, избавился от своего телефона и постоянно менял местоположение. Нашей целью было задержать подозреваемого как можно скорее, поэтому мы искали его усиленными ресурсами. Около 1.15 ночи полицейские заметили мужчину в центре Таллинна и задержали его », - сказал Шмидт.

По словам полицейского, пострадавшие 58- и 61-летний мужчина находится в больнице, но их состояние не является критическим.

"Сегодня мы продолжим выяснять обстоятельства произошедшего на месте происшествия. Почему 38-летний мужчина ударил своих знакомых ножом, также будет установлено в ходе начатого в его отношении уголовного производства", - добавил Шмидт.

В настоящее время мужчина задержан на 48 часов, в течение которых прокуратура решит, следует ли и на каком основании обращаться в суд с просьбой об аресте. 

Производство ведется уголовным бюро Пыхьяской префектуры, руководит им  Пыхьяская окружная прокуратура.

Поножовщина в Куусалу

ФОТО: Lugeja foto

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