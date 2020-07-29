Волк убил маленькую собачку на глазах у хозяина

Оказавшись во дворе, собака тут же начала лаять на что-то. Затем мужчина услышал лай собаки, а мгновение спустя снова наступила тишина.

Раздувалов объяснил, что хотя собаку загрызли в нескольких метрах от него, на улице уже было так темно, что он ничего не видел.

Раздувалов не сомневается, что маленькая собака была убита волком, потому что в этом районе часто бродят волки. «Зимой я видел их следы на снегу возле дома, и однажды я увидел волка за сараем», - сказал он.

Когда рассвело, мужчина увидел, что волк протащил собаку через поле через лес. «Потащил кормить волчат», - считает он.

Раздувалов надеялся, что местные охотники получат разрешение на охоту на этого волка, иначе он вернется. «Говорят, что волк не нападает на человека, но у нас здесь маленькие дети, - сказал он. - Осенью ситуация может ухудшиться, потому что тогда старые волки начнут обучать щенков».

Kolme aastane Revo koos Sofiga. ФОТО: Raido Razduvalov