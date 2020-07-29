Умер советский чемпион по легкой атлетике московской Олимпиады-1980

"Всероссийская федерация легкой атлетики выражает соболезнования родным и близким Александра Тимофеевича Аксинина. О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА во вторник.

Помимо золота Игр-1980, Аксинин завоевал бронзу Олимпиады-1976 в Монреале в этой же дисциплине, выиграл чемпионат Европы-1982 и трижды - чемпионат СССР (1976, 1978, 1980). Аксинину было присвоено звание мастера спорта СССР.