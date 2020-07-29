Поиск приключений на секс-портале закончился потерей шестизначной денежной суммы

Все началось с портала знакомств, который рекламирует себя как место c объявлениями о покупке секса.

В материалах суда говорится, что с 14 октября по 18 декабря прошлого года женщина обманным путем получила 169 050,23 евро под предлогом наследования и получения имущества и другой помощи. Женщина предоставила неверную информацию о своей личности, а также о своей готовности и способности погасить кредит, которая состояла в том, что взятую в долг сумму она якобы должна была вернуть за счет 500 000 евро от продажи имущества, унаследованного в Российской Федерации.

Будущая жертва связалась по электронной почте с назвавшейся ложным именем женщиной по объявлению, опубликованному на портале знакомств. Во время общения мошенница представилась 30-летней матерью с ребенком и убедила жертву дать ей денег в долг.

Поскольку позже международные платежи в сумме 74 636,68 евро были возвращены банком, женщина нанесла потерпевшему ущерб на сумму 94 413,55 евро.

Роль мужчины, осужденного за мошенничество, заключалась в этой схеме в том, что он обещал использовать свой банковский счет для получения преступных доходов и тем самым способствовал преступлению, совершенному женщиной. Деньги переводились разным людям разными суммами, но, так или иначе, часть из них - как минимум, 24,9000 евро - поступила на банковский счет этого мужчины.

В начале декабря прошлого года мужчина также купил себе квартиру на доходы от мошенничества. Это стоило 8000 евро.

Оба участника схемы были признаны виновными в мошенничестве. Мужчина был приговорен к восьми месяцам , а женщина - к году и четырем месяцам тюремного заключения - условно.