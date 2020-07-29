Владимир Пооль: если бы Эстония отказалась от ультиматума, нас бы попросту разбомбили

Первой книгой Пооля стала вышедшая теперь уже на двух языках «Зампред КГБ Эстонской ССР. Жизнь и служба в спецслужбе» («Minu elu ja teenistus KGB-s»). На эстонском языке она была представлена на книжной ярмарке в Лондоне, на русском – на книжных ярмарках в Петербурге и в Москве. Кстати, спецзаказ для своих членов сделало Российское военно-историческое общество, а в первый же день на московской ярмарке триста экземпляров раскупили простые смертные.

Послесловие заканчивалось так: «Даст бог здоровья, я еще, возможно, напишу продолжение: книгу воспоминаний о ликвидации КГБ, о гражданской жизни, судьбах коллег, своих жизненных перипетиях в новой Эстонии за последние тридцать лет и еще кое о чем». Немногие тогда, год назад, могли предположить, что продолжение «Зампреда» будет перенесено на неопределенный срок, а «кое о чем» превратится в «кое о ком» и речь пойдет о персоне такого масштаба.

Владимир Пооль во времена службы в КГБ. ФОТО: Erakogu

- Владимир, почему? Узнать о ликвидации КГБ и прочих приметах того времени тоже было бы очень интересно. Одно дело – то, что знаем мы, – а мы знаем ничтожно мало, – и совсем другое – взгляд изнутри.

- Интересно – может быть, но это не первостепенное. Годы идут, и не страшно, если я не успею написать продолжение. А что касается Пятса, то я использовал в своей книге информацию из закрытых источников, и если бы об этом не написал, то никто бы не написал.

- Так серьезно? Но есть же архивы, со многих документов снимают гриф секретности…

- Да, многое написано на базе уголовных дел, и порядок и сроки в данном случае определены законом – с чего и когда можно снимать гриф. Но никогда и ни на каком языке я не сталкивался с тем, чтобы были приведены материалы наблюдательных дел, то есть оперативной разработки. Наблюдательные дела определены ведомственными нормативными актами, и ни одно ведомство не выкладывает их в открытый доступ. А потом они просто уничтожаются – в большинстве своем. Ну, может, только на особо крупных деятелей хранятся. Но все равно их никому не выдают. А мне удалось получить к ним доступ: прошло 80 лет, сняли гриф секретности, да и той страны – СССР – уже нет. И я этим воспользовался.

- Не могу не спросить о вашем личном отношении к Константину Пятсу, личности неоднозначной, споры по поводу которой не утихают.

- Я этого отношения прямо не высказываю. Я привожу факты – и пусть читатель разбирается сам. Но, конечно, к какому-то мнению я все же склоняюсь, и, думаю, читатели в конце концов это поймут.

- И что это за мнение?