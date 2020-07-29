Галерея ⟩ В Пирита прибыл олимпийский огонь: Таллинн отмечает 40-летие парусной регаты

Город Таллинн вместе с Олимпийским комитетом Эстонии в среду, 29 июля отмечает 40-летие Олимпийской парусной регаты в Таллинне и вновь зажигает олимпийский факел.
Олимпийский огонь был зажжен в 16.30 на Ратушной площади, оттуда доставлен в Пирита на электрокатере.
Тематический концерт-представление на знаменной площадке Таллиннского Олимпийского центра парусного спорта начался в 18.30.
Участие в нем также подтвердили олимпийские победители 1980 года Яак Уудмяэ, Ивар Стуколкин, Эско Рехардт, обладатели олимпийского серебра Николай Поляков и олимпийской бронзы Юри Тамм.
Проходившая в Таллинне Олимпийская парусная регата Московских Олимпийских игр 1980 года вошла в историю мирового спорта. Это крупное событие также оказало значительное влияние на развитие Таллинна - в ходе подготовки к Олимпиаде в городе было построено более 50 новых объектов, без которых сейчас сложно представить себе город - телебашня, отель «Олимпия», почтамт, новый терминал аэропорта, была расширена Пирита-теэ и создано многое другое.
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