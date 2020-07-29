В среду Таллинн отмечает 40-летие Олимпийской парусной регаты

Олимпийский огонь будет зажжен в 16.30 на Ратушной площади, оттуда будет доставлен в Пирита на электрокатере, сообщает BNS.

Мероприятие продлится около двух часов, и участие в нем также подтвердили олимпийские победители 1980 года Яак Уудмяэ, Ивар Стуколкин, Эско Рехардт, обладатели олимпийского серебра Николай Поляков и олимпийской бронзы Юри Тамм.

Проходившая в Таллинне Олимпийская парусная регата Московских Олимпийских игр 1980 года вошла в историю мирового спорта. Это крупное событие также оказало значительное влияние на развитие Таллинна - в ходе подготовки к Олимпиаде в городе было построено более 50 новых объектов, без которых сейчас сложно представить себе город - телебашня, отель «Олимпия», почтамт, новый терминал аэропорта, была расширена Пирита-теэ и создано многое другое.