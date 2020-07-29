TransferWise продает акции на сумму 319 миллионов долларов

Это означает 43-процентный рост с мая 2019 года. Новый раунд позволит акционерам и работникам продать имеющиеся у них акции как новым, так и существующим инвесторам.

За первичные и вторичные раунды продажи акций в компанию было вложено миллиард долларов. Текущий раунд пройдет под управлением существующего акционера Lone Pipe Capital и нового инвестора D1 Capital Partners. В качестве нового инвестора присоединился и Vulcan Capital. Свои доли увеличили Baillie Gifford, Fidelity Investments и LocalGlobe.

Компания по-прежнему приносит прибыль, у нее надежные балансовые показатели, и она не занимается привлечением начального капитала. Во время пандемии Covid-19 выросло количество клиентов TransferWise, ищущих дигитальные альтернативы банковским услугам, и общий объем денежных переводов по-прежнему растет.

TransferWise расширила предложение международных денежных переводов, и при помощи безграничного счета для фирм была создана альтернатива старой международной банковской системе для живущих за границей людей, фрилансеров и туристов.

На счетах TransferWise клиенты хранят более двух миллиардов фунтов и, начиная с 2018 года, был выдан миллион дебетовых карточек. Недавно компания, с разрешения Финансовой инспекции Великобритании, добавила инвестиционный продукт, который позволит клиентам из Великобритании инвестировать деньги, находящиеся на безграничном счете.

Продажа акций, принадлежащих работникам, пройдет на платформе TransferWise for Business.

По словам партнера D1 Capital Partners Тедди Глезера, TransferWise выстроила уникальную платформу в экосистеме международных переводов, четко держа в фокусе потребности своих клиентов и постоянно создавая инновационные решения. «На нас производит впечатление расширяемость платформы TransferWise, которая на данный момент охватывает частных лиц, предпринимателей, финансовые учреждения и их клиентов. Мы гордимся сотрудничеством с Кристо, Тааветом и всей командой TransferWise».

"О единорогах говорят много, но на самом деле мы создаем что-то еще более уникальное. TransferWise прибыльная компания, которая динамично развивается, и миссия которой состоит в том, чтобы создать лучшее решение для денежных переводов по всему миру: мгновенно, удобно, прозрачно и наконец бесплатно", - говорит соучредитель и исполнительный директор TransferWise Кристо Кяэрманн.