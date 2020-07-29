ФОТО ⟩ Три отличных хутора на острове Муху понравятся самому взыскательному покупателю

Деревня Линнусе

В расположенной на острове Муху деревне Линнусе продается великолепный, полностью реновированный в 2005 году хутор. Он и сейчас в прекрасном состоянии. Автором архитектурной части проекта реконструкции и экстерьера зданий является Андрес Пыйме, автором дизайна интерьера - Тийу Труус. При реставрации зданий было сохранено максимально возможное количество оригинальных материалов.

Хутор в деревне Линнусе. ФОТО: KV.EE

Площадь главного дома, построенного в 1927 году - 208 м2. В доме есть большая гостиная, столовая, шесть спален, ванная комната и отдельный туалет. Столовую и гостиную можно отапливать двумя каминами, спальню - электрическими радиаторами.

Хутор в деревне Линнусе. ФОТО: KV.EE

Общая площадь построенной в 1921 году отдельно стоящей бани - 123 м2. Это настоящий дом, включающий в себя парилку, душевую, предбанник, туалет, кладовую и техническое помещение. Кроме того, на участке площадью 7266 квадратных метров есть сарай и летняя кухня.

Хутор в деревне Линнусе. ФОТО: KV.EE

Стоимость хуторского комплекса - 345 000 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Деревня Сууремыйза

В деревне Сууремыйза ждет нового хозяина сказочная недвижимость. Прекрасно сохранившийся хутор - сбывшаяся мечта для тех, кто мечтает об извилистых заборах, валунах и личном можжевеловом лесу.

Хутор в деревне Сууремыйза. ФОТО: KV.EE

На участке площадью около 3000 м2 расположены четыре строения: отремонтированный дом, амбар-погреб, баня и сарай. В доме площадью 116,8 м2 пять комнат, три из которых - спальни.

Хутор в деревне Сууремыйза. ФОТО: KV.EE

Хутор расположен неподалеку от мухуской велосипедной дорожки. На велосипеде без особого напряжения можно добраться до поместья Пядасте, центра Лийва и пляжа. Ближайший магазин также находится в Лийва.

Хутор в деревне Сууремыйза. ФОТО: KV.EE

Продавец желает получить за недвижимость 159 000 евро. С объявлением можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Хутор Юривярава

В середине острова Муху продается красивый хутор, куда можно сразу же переехать. На участке земли площадью 22 300 м2 расположены три строения. Самым большим является двухэтажный дом, построенный в 2014 году. Его общая площадь составляет 117,8 м2.

Хутор Юривярава. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся большая просторная гостиная, столовая, кухня, ванная комната и небольшая кладовая. На втором этаже - три спальни.

Второе строение - построенная в 2015 году баня площадью 44,5 м2. Естественно, что кроме собственно бани с предбанником в доме есть кухонный уголок, а на чердаке - спальня. Также на участке находится погреб.

Хутор Юривярава. ФОТО: KV.EE

Хутор Юривярава расположен в 11 км от порта Куйвасту и в одном километре от Лийва, где находится ближайший продуктовый магазин, а также школа.

Хутор Юривярава. ФОТО: KV.EE