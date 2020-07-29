Департамент здоровья: в Эстонии образовалось два очага COVID-19

По словам Ирины Донченко, в целом в Эстонии ситуация с COVID-19 по-прежнему хорошая и уровень заболевания остается низким. При этом, в отличие от прошлой недели, образовалось два очага заражения - в Тартумаа и Ида-Вирумаа. Подробнее читайте в нашем блоге.