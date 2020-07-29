Департамент здоровья: в Эстонии образовалось два очага COVID-19

Во время сегодняшней пресс-конференции Департамент здоровья рассказал о случаях заражения, которые влияют на заболеваемость COVID-19 в Эстонии. Эту тему осветила советник отдела по наблюдению за инфекционными заболеваниями и борьбе с эпидемией Департамента здравоохранения Ирина Донченко. Портал Rus.Postimees вел прямую трансляцию.
По словам Ирины Донченко, в целом в Эстонии ситуация с COVID-19 по-прежнему хорошая и уровень заболевания остается низким. При этом, в отличие от прошлой недели, образовалось два очага заражения - в Тартумаа и Ида-Вирумаа. Подробнее читайте в нашем блоге.