Тяжелый год сильно ударил по одной из важнейших отраслей промышленности Эстонии

Крупнейшей лесной компанией Эстонии по-прежнему является Государственный центр управления лесами (RMK), которому принадлежит половина лесов Эстонии.

Помимо того, что RMK является крупнейшим, он также выделяется среди других лесных компаний своей рентабельностью. Помимо RMK, крупнейшими игроками в эстонском лесном хозяйстве являются компании с финской и шведской собственностью - Stora Enso, к примеру, принадлежит финскому концерну.

Снижение оборота и прибыли можно наблюдать в основном в случае более крупных лесных компаний: компании все чаще указывают в своих отчетах, насколько сложным был 2019 год по сравнению с рекордным 2018-м.

Плохая ситуация наступила давно

Причин тому много, и они были подробно изложены в отчете Metsä Forest Eesti, которая принадлежит финской компании: предприятию пришлось смириться со снижением оборота почти на 20 процентов. Если 2018 год был поистине рекордным годом для лесных компаний, то на продажи в прошлом году повлияло несколько факторов. Во-первых, небольшое снижение переработки древесины на эстонском рынке. По подсчетам Metsä, лесопильная промышленность, которая до сих пор стабильно росла, сократилась на два процента. Экспорт в лесном секторе увеличился, но преимущественно за счет готовой продукции, тогда как экспорт пиломатериалов и круглого леса резко сократился.

Экспорт хвойных пород сократился, поскольку рынок был наводнен дешевыми хвойными деревьями из-за нашествия короеда в Центральной Европе. Поскольку в то время болезнь не достигла Эстонии, здесь можно было запрашивать еще более высокую цену, что оказало давление на местную лесопильную промышленность. Кроме того, Metsä признает, что американо-китайская торговая война и охлаждение мировой экономики еще до коронакризиса оказали негативное влияние на спрос.

Что дальше?

Глава Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья сказал, что сейчас весь сектор ждет наступления осени - тогда будет ясно, дойдет ли кризис с опозданием до них или нет. Хотя сектор находился в упадке даже в разгар коронакризиса, он не был таким глубоким, как в любом другом секторе.

«Некоторые говорили, что такого хорошего времени никогда не было», - указал Вялья на производителей стройматериалов. Последние оказались в выигрыше благодаря тому, что по всей Эстонии люди решили воспользоваться коронакризисом для домашнего ремонта.

По словам Вялья, если уже обработанные изделия из древесины, такие как оконные рамы и т.д., экспортируются прежде всего в соседние страны, то сырье отправляется и дальше. «Некоторые компании хотели узнать, можно ли отправить [древесину] в Азию, но такая же мысль возникла небось и у конкурентов», - заявил Вялья.