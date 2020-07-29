В Тарту состоялась первая посткоронная презентация книги на русском языке

Цитатность присуща и ее поэтическому творчеству, в котором внимательный читатель может услышать не только отголоски русской поэзии Серебряного века, но и отсылки к более современным авторам, поэтому ее автор и издатель могут смело утверждать, что книга адресована современному интеллектуальному читателю:

В книгу вошло около двухсот стихотворений, написанных Людмилой Логиновой Казарян в течение последнего десятилетия. Ранее ее стихи публиковались в сборниках и альманахах, в журналах и на интернет-ресурсах.

Людмила Логинова Казарян ФОТО: Личный архив автора

«Порой на написание стихов вдохновляют бытовые вещи. Текст получается совсем о другом, о возвышенном и экзотичном, но ежедневно встречающиеся в обиходе образы служат как бы толчком для этого», - рассказывает Казарян. - Эта весна стала для меня «болдинской». Как и в 1830 году у светила русской поэзии, у меня было много времени и идей для написания стихотворений из-за вызванного карантином затворничества. Многие из этих стихов вошли в книгу.

Для меня при оценке стихотворений других поэтов главное — так, чтобы потянуться к тексту душой — объем произведения: оно должно быть коротким. В короткой строке каждое слово имеет свой вес. Фаворитом таких стихов для меня является поэт Михаил Квадратов».