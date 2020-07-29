Ср, 29.07.2020
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  • В Тарту состоялась первая посткоронная презентация книги на русском языке

В Тарту состоялась первая посткоронная презентация книги на русском языке

Презентация книги Людмилы Логиновой Казарян

ФОТО: Ksenija Fjodorova

«Перед вами поэтическая книга, а не сборник стихов», — так описала итог своих творческих исканий тартуский поэт Людмила Логинова Казарян. Адресованная интеллектуальному читателю дебютная книга автора «Стихотворения. Дневник 2011-2020» появилась совсем недавно. Ее презентация прошла в библиотеке Тартуского университета 28 июля и стала первой после окончания карантинного режима в Тарту. 

«Такие стихотворные дневники я веду с 15 лет — ни дня без строчки», — рассказывает Людмила.

Читатели и зрители на презентации книги Людмилы Логиновой Казарян.

ФОТО: Ksenija Fjodorova

Цитатность присуща и ее поэтическому творчеству, в котором внимательный читатель может услышать не только отголоски русской поэзии Серебряного века, но и отсылки к более современным авторам, поэтому ее автор и издатель могут смело утверждать, что книга адресована современному интеллектуальному читателю:

«Меж кустов японских азалий

я, свернувшись клубком, усну.

Я - лишь маленький зверь с глазами,

отдающими в желтизну....

В книгу вошло около двухсот стихотворений, написанных Людмилой Логиновой Казарян в течение последнего десятилетия. Ранее ее стихи публиковались в сборниках и альманахах, в журналах и на интернет-ресурсах.

Людмила Логинова Казарян

ФОТО: Личный архив автора

«Порой на написание стихов вдохновляют бытовые вещи. Текст получается совсем о другом, о возвышенном и экзотичном, но ежедневно встречающиеся в обиходе образы служат как бы толчком для этого», - рассказывает Казарян. - Эта весна стала для меня «болдинской». Как и в 1830 году у светила русской поэзии, у меня было много времени и идей для написания стихотворений из-за вызванного карантином затворничества. Многие из этих стихов вошли в книгу.

Для меня при оценке стихотворений других поэтов главное — так, чтобы потянуться к тексту душой — объем произведения: оно должно быть коротким. В короткой строке каждое слово имеет свой вес. Фаворитом таких стихов для меня является поэт Михаил Квадратов».

«Университет призван давать импульс приобщения к культуре. Мне удалось наблюдать становление автора как поэта и ее развитие. Будучи студенткой первого курса факультета русской литературы, Людмила получала одобрительные отзывы от профессора Зары Григорьевны Минц, что было высшей похвалой для юного поэта. Ее стихи печатались в русском издании университетского журнала. Отмечали, что строки столь юной особы наполнены мудростью», — рассказала литературовед и заведующая кафедрой русской литературы Тартуского университета Любовь Николаевна Киселева. 

Любовь Николаевна Киселева с книгой Людмилы Логиновой Казарян в руках.

ФОТО: Ksenija Fjodorova

Издатель книги и директор АО «Диалог» Надежда Валк описала поэзию Людмилы как непростую. «В этих стихах говорится о приходе человека в мир и его выживании в нем. О том, как борется добро и зло», — сказала Валк. 

Любители русской поэзии могут заказать книгу, например, здесь.

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