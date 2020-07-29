Школьная медсестра: если придет вторая волна, мы должны быть лучше оснащены средствами индивидуальной защиты

Посетивший Эстонию журналист из Нидерландов Сандре ван Хоорн недавно назвал местные меры по ограничению коронавируса довольно расслабленными. В издании NOS Nieuws этот журналист пишет о том, что мало кто использует маски, люди вместе сидят в местах питания, на наклейки с требованием двухметрового расстояния в магазинах и местах обслуживания никто не обращает внимания. Он также задается вопросом – как тяжело будет жителям Эстонии, если придет вторая волна.

Школьная медсестра Ваналиннаской Образовательной Коллегии Малле Хаавел, которая самая первая заступила на работу пункте тестирования drive-in, не считает, что жители Эстонии стали беспечными. Напротив – в нашем культурном пространстве есть типичное сдержанное поведение. «У нас нет обычая приветствовать друг друга поцелуем в щеку. У нас не живут представители нескольких поколений в одном жилище и наша разбросанность способствует тому, что вирус не распространяется так же быстро, как в других странах. Если отложить в сторону некоторые плохие примеры, то можно сказать, что наши люди в целом разумны. Они придерживались правил во время кризиса и это спасло всех нас от самого худшего», - говорит школьная медсестра.

На работу в пункт тестирования в самую первую смену

Малле Хаавел оглядывается назад, на прошедшую весну и характеризует этот период просто: «Экстраординарно!» В это время, когда школы закрылись и ученики-учителя остались на домашнем обучении, она решила внести свой вклад и со многими другими школьными медсестрами отправилась на помощь в пункт тестирования drive-in. «Первый пункт тестирования drive-in был создан на площадке у ворот Мяэ Таллиннского Певческого поля и начал свою работу 19 марта. Я попала на работу в первую смену», - вспоминает Малле Хаавел.

Было ли там тяжело? «Зависит от того, с чем сравнивать», - рассказывает школьная медсестра. «Да, пришлось 4-6 часов носить защитную одежду и шерстяные носки, чтобы за несколько часов на улице не замерзли ноги, но в целом ничего сверх сил».

Защитное снаряжение не для слабаков

В пункте тестирования было две должности – тестировщик и регистратор. Последнему было несколько проще, потому что они не вступали с тестируемыми в близкий контакт и поэтому вместо респиратора могли использовать хирургическую маску. «Я исходила из принципа, что молодых коллег нужно поберечь. Если коллега говорил, что хочет быть регистратором, поскольку на руке есть рана или же он просто устал от взятия проб, то с этим приходилось считаться», - рассказывает школьная медсестра Малле Хаавел, по словам которой в трудные моменты коллектив пункта тестирования держался вместе и коллеги поддерживали друг друга.