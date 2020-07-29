Школьная медсестра: если придет вторая волна, мы должны быть лучше оснащены средствами индивидуальной защиты

Постепенно приближающаяся осень принесет на повестку дня активизацию коронавируса – жесткий вирус никуда не пропал и, несмотря на небольшое количество заболевших, есть те, кто предупреждают – Эстония должна серьезно отнестись к правилам безопасности. Работавшая весной в пункте тестирования drive-in школьная медсестра Ваналиннаской Образовательной Коллегии Малле Хаавел делится своими размышлениями об опасности распространения вируса и вспоминает свою весеннюю вахту на первой линии кризиса.
Посетивший Эстонию журналист из Нидерландов Сандре ван Хоорн недавно назвал местные меры по ограничению коронавируса довольно расслабленными. В издании NOS Nieuws этот журналист пишет о том, что мало кто использует маски, люди вместе сидят в местах питания, на наклейки с требованием двухметрового расстояния в магазинах и местах обслуживания никто не обращает внимания. Он также задается вопросом – как тяжело будет жителям Эстонии, если придет вторая волна.
Школьная медсестра Ваналиннаской Образовательной Коллегии Малле Хаавел, которая самая первая заступила на работу пункте тестирования drive-in, не считает, что жители Эстонии стали беспечными. Напротив – в нашем культурном пространстве есть типичное сдержанное поведение. «У нас нет обычая приветствовать друг друга поцелуем в щеку. У нас не живут представители нескольких поколений в одном жилище и наша разбросанность способствует тому, что вирус не распространяется так же быстро, как в других странах. Если отложить в сторону некоторые плохие примеры, то можно сказать, что наши люди в целом разумны. Они придерживались правил во время кризиса и это спасло всех нас от самого худшего», - говорит школьная медсестра.
На работу в пункт тестирования в самую первую смену
Малле Хаавел оглядывается назад, на прошедшую весну и характеризует этот период просто: «Экстраординарно!» В это время, когда школы закрылись и ученики-учителя остались на домашнем обучении, она решила внести свой вклад и со многими другими школьными медсестрами отправилась на помощь в пункт тестирования drive-in. «Первый пункт тестирования drive-in был создан на площадке у ворот Мяэ Таллиннского Певческого поля и начал свою работу 19 марта. Я попала на работу в первую смену», - вспоминает Малле Хаавел.
Было ли там тяжело? «Зависит от того, с чем сравнивать», - рассказывает школьная медсестра. «Да, пришлось 4-6 часов носить защитную одежду и шерстяные носки, чтобы за несколько часов на улице не замерзли ноги, но в целом ничего сверх сил».
Защитное снаряжение не для слабаков
В пункте тестирования было две должности – тестировщик и регистратор. Последнему было несколько проще, потому что они не вступали с тестируемыми в близкий контакт и поэтому вместо респиратора могли использовать хирургическую маску. «Я исходила из принципа, что молодых коллег нужно поберечь. Если коллега говорил, что хочет быть регистратором, поскольку на руке есть рана или же он просто устал от взятия проб, то с этим приходилось считаться», - рассказывает школьная медсестра Малле Хаавел, по словам которой в трудные моменты коллектив пункта тестирования держался вместе и коллеги поддерживали друг друга.
То, что работа в защитном костюме и респираторе – это не шутка, подтверждают как врачи, так и медсестры. «Я смотрела и училась по видеороликам правильному использованию средств индивидуальной защиты. Благодарна работникам медицинской лаборатории Synlab, которые делились советами о том, что делать с руками, когда от холода и дезинфекторов кожа на них становилась жесткой. Привыкла и к респиратору, который плотно прижимается к носу и перекрывает доступ свежего воздуха. Один физиотерапевт из Сааремаа сравнил работу в респираторе с тренировкой в горных условиях. Организму необходимо время для восстановления, потому что нас не готовили к этому – особенно если носить респиратор 3-4 часа много дней подряд», - описывает школьная медсестра непривычные условия работы. По ее словам, большой радостью стало, когда коллектив центра тестирования получил в последние недели чрезвычайного положения защитные прозрачные лицевые маски, потому что самое большое давление было от дужек защитных очков на уши.
Какая будет погода?
Своеобразным испытанием стала работа во всем этом защитном снаряжении в уличных условиях, потому что находящийся в палатке пункт тестирования был открыт с двух сторон для заезда автомобилей. Школьная медсестра помнит как дождь со снегом и просто дождливые дни, так и град. «Когда стало светить солнце, то это всех обрадовало и придало сил. Тогда я поняла, как все же комфортна «офисная работа» и как трудно тем, кто трудится в уличных условиях круглогодично. С одеждой нужно быть очень предусмотрительной. Я постоянно следила за прогнозами погоды и размышляла – что лучше – вспотеть или замерзнуть», - теперь смеется Малле, вспоминая эти дни. В действительности же иногда пальцы медработников замерзали так, что было невозможно открыть комплект для тестирования. Бывали вечера, когда Малле Хаавел приходя домой, прежде всего оттаивала и согревалась в горячей ванне, а после еще под теплым одеялом.
С предосторожностями против вируса
Страх и неизвестность создавали со своей стороны напряжение. «Уже в первые недели закончились респираторы 3M с хорошими защитными свойствами и мы получили другие, которые вначале не вызывали доверие. Тогда мы поверх них носили еще хирургические маски. Мы все же тоже боялись заразиться», - признается школьная медсестра. Чему тут удивляться – о коронавирусе знали мало, поэтому бывало и так, что в один день опровергали в новостях то, что говорили накануне. Поэтому самым верным казалось быть максимально осторожными и очень предусмотрительными.
«Я продумала свой маршрут на работу и домой, переодевание, первые действия дома – еще до того, как я пойду на кухню или к членам семьи и все остальные ключевые нужды», - описывает школьная медсестра предпринятые меры. «Я рассчитывала, как много могу употребить жидкости до работы, потому что защитный комбинезон во время работы тестировщик снять не мог. Если это было 6-часовое дежурство, то от нехватки жидкости болела голова и стояла горечь в горле, потому что на работе не осмеливалась пить воду или кофе».
Несмотря на все эти неудобства Малле Хаавел готова снова приступить к работе в пункте тестирования, если вероятная вторая волна коронавируса все же придет к нам. «Я все же надеюсь, что этого не случится. Но если болезнь вернется, то в этот раз мы будем уже мудрее и лучше подготовлены», - уверена Малле Хаавел. Одна вещь, которую, по ее оценке, стоит улучшить на государственном уровне – это запас средств индивидуальной защиты. «В пунктах тестирования должен быть как минимум двухмесячный запас – так мы сможем проверить больше людей». Она еще раз отмечает сдержанность и понимание жителей Эстонии, что помогло взять под контроль коронавирус. «Мы придерживались предписанных требований и эти меры в итоге не стали чересчур жесткими».