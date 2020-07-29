В центре Таллинна откроется уникальная гостиница

В гостинице Citybox нет портье и традиционного обслуживания номеров. Благодаря этому становится возможным размещать гостей в современных номерах по очень доступным ценам, при этом не делая уступок по части удобства – например, бесплатный WiFi доступен во всей гостинице. Citybox Tallinn представляет собой гостиницу самообслуживания, где постоялец сможет сам зарегистрировать свой заезд и отъезд. Разумеется, при этом не нужно будет стоять в длинной очереди. Однако следует помнить, что хотя в гостинице и нет традиционной службы приема и размещения, ни один постоялец не останется без помощи – невидимый на первый взгляд обслуживающий персонал на самом деле присутствует на месте круглосуточно.

Исполнительный директор гостиницы Citybox Tallinn Теэле Лепп сказала, что данное предприятие размещения является первой в Эстонии гостиницей с такой концепцией. «Принципы работы Citybox соответствуют глобальным тенденциям, предлагая клиентам разумные цены и больше самостоятельности. Такой подход идеально соответствует требованиям современных постояльцев. Нашим клиентам не нужны в номерах разноцветные декоративные подушки, мини-бары или канцелярские комплекты. Они приезжают сюда, чтобы изучать город», – объясняет Лепп.

Гостиница Citybox объединяет в себе уют и удобство, связанные с расположением в центре города и современной атмосферой. «Цены на одну ночь в номере начинаются с 45 евро. Благодаря этому мы можем предложить превосходный ночлег туристу, предпочитающему гостиницу, которая расположена лишь на расстоянии пешей прогулки от достопримечательностей города и делового центра, но по своему уровню цен остается вполне доступной», – подчеркивает Лепп.

«Citybox является очень привлекательной гостиницей для тех, кто задается вопросом: зачем платить больше? Более того, выгодное предложение становится еще более привлекательным благодаря удобной кровати, чистому номеру и расположению в центре города. Или, иными словами: зачем вам мини-бар в гостиничном номере, если расположенный под вашими окнами центр города и так предлагает множество баров», – комментирует Лепп.

При разработке интерьера новой гостиницы был взят за основу скандинавский дизайн. В обстановке номеров особое внимание уделено экономичному использованию пространства и функциональности, а также долговечности как в плане стиля, так и в плане материалов.