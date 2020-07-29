Временно меняется маршрут одного из столичных автобусов

Движение на улице Талудевахе станет односторонним, а его направление станет обратным привычному маршруту следования автобусов. Это значит, что автобусы будут обслуживать улицу в обратном направлении: поедут по ул. Раннамыйза и совершат поворот направо на ул. Кескпяэва (обычно автобус выезжает с ул. Кескпяэва на ул. Раннамыйза).

Движение по направлению к Тискре организовано в таком порядке: улицы Раннамыйза, Кескпяэва, Талудевахе, Вахепере.

Для лучшего обслуживания пассажиров на улице Раннамыйза будут делаться две дополнительные остановки: «Вахепере» и «Тискре». Остановка «Кескпяэва» на ул. Талудевахе и остановка «Тискре» на ул. Вахепере будут перенесены, расположатся на другой стороне улицы и в противоположном направлении движения.