6 кругов по городу: как выглядит трасса осеннего чемпионата Эстонии по марафону

В этом году чемпионат Эстонии по марафону пройдет в Таллинне 12 сентября. Для преодоления дистанции в 42 км 195 метров участникам предстоит пробежать 6 кругов по улицам Рейди и Пирита, передает Rus.ERR.
Из-за угрозы коронавируса иностранные спортсмены в этом году к участию в чемпионате Эстонии по марафону допущены не будут.
Старт и финиш соревнований будет расположен у памятника броненосцу «Русалка».
Обычно чемпионы Эстонии по марафону определялись в рамках Таллиннского марафона, который в этом году пройдет в виртуальном формате, пробежать который можно будет с 1 по 30 сентября.