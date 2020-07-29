Ср, 29.07.2020
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  • 6 кругов по городу: как выглядит трасса осеннего чемпионата Эстонии по марафону

6 кругов по городу: как выглядит трасса осеннего чемпионата Эстонии по марафону

Tallinna Maraton põhidistantsil triumfeeris mullu Josphat Leting.

ФОТО: Tairo Lutter

В этом году чемпионат Эстонии по марафону пройдет в Таллинне 12 сентября. Для преодоления дистанции в 42 км 195 метров участникам предстоит пробежать 6 кругов по улицам Рейди и Пирита, передает Rus.ERR.

Из-за угрозы коронавируса иностранные спортсмены в этом году к участию в чемпионате Эстонии по марафону допущены не будут. 

Старт и финиш соревнований будет расположен у памятника броненосцу «Русалка».

Трасса чемпионата Эстонии по марафону

ФОТО: jooks.ee

Обычно чемпионы Эстонии по марафону определялись в рамках Таллиннского марафона, который в этом году пройдет в виртуальном формате, пробежать который можно будет с 1 по 30 сентября.

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