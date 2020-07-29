Шесть кругов по городу: как выглядит трасса осеннего чемпионата Эстонии по марафону

Из-за угрозы коронавируса иностранные спортсмены в этом году к участию в чемпионате Эстонии по марафону допущены не будут.

Обычно чемпионы Эстонии по марафону определялись в рамках Таллиннского марафона, который в этом году пройдет в виртуальном формате, пробежать который можно будет с 1 по 30 сентября.