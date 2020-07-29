Финляндия отправила свои истребители на перехват российских Су-27 над Финским заливом.

В ответ на это в Минобороны РФ заявили, что российские военные перебазировали четыре истребителя Су-27 из Карелии в Калининградскую область. «Полет осуществлен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».

«Перелет проходил по заранее согласованному маршруту, во время следования по которому экипажи российских самолетов находились на постоянной связи с пунктами управления воздушным движением», - отмечается в сообщении Минобороны РФ.