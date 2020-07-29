AirBaltic начинает полеты на остров Родос

Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A220-300, а прекратить их планируется с 22 октября.

airBaltic напоминает о том, что ввела строгие меры безопасности и организует свои полеты, следуя рекомендациям ответственных органов. Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией, предупреждают представители airBaltic.