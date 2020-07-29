Ср, 29.07.2020
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AirBaltic начинает полеты на остров Родос

Самолет airBaltic в Таллиннском аэропорту.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic 6 августа начнет прямые сезонные полеты из Риги на остров Родос в Греции. 

Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A220-300, а прекратить их планируется с 22 октября.

airBaltic напоминает о том, что ввела строгие меры безопасности и организует свои полеты, следуя рекомендациям ответственных органов. Пассажирам перед полетом следует проверить условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах. Условия быстро меняются и отличаются в каждой стране, поэтому всегда следует убедиться в том, что вы ознакомились с новейшей информацией, предупреждают представители airBaltic.

К концу августа 2020 года airBaltic планирует обслуживать 69 маршрутов из стран Балтии. 

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