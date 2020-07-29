Лабиринт ошибок: игнорирование основных принципов привело ко вспышке коронавируса в таллиннской больнице

Д-р Пилле Мяртин ФОТО: Tairo Lutter

Доктор Пилле Мяртин, заведующая отделением инфекционного контроля Ляэне-Таллиннской центральной больницы:

Больница каждый день работает над тем, чтобы напоминать персоналу о необходимых требованиях безопасности, проверять соблюдение требований, давать рекомендации при работе с инфекционно опасными пациентами и так далее. Это постоянная и продолжающаяся работа, как до, так и во время коронакризиса. Ясно, что, когда нагрузка резко возрастает и ситуация требует быстрого реагирования, могут возникать ошибки, особенно когда обращение с пациентами с риском инфекции не является нормой, особенно в тех частях больницы, которые конкретно не связаны с инфекционной клиникой. Именно на это мы обращали очень пристальное внимание в нашей работе в последние полтора месяца и сотрудничали с Департаментом здоровья. Мы подошли к сотрудникам максимально индивидуально: объяснили, как использовать средства индивидуальной защиты в конкретной ситуации и как правильно их снимать.

В общем случае в Ляэне-Таллиннской центральной больнице пациенты с инфекционными заболеваниями, включая диагноз Covid-19, проходят лечение в отдельном здании или инфекционной клинике, которая обладает многолетним опытом работы с инфекционными пациентами. Тем не менее, другие здания больницы также должны иметь возможность обслуживать пациентов с Covid-19 или подозрением на Covid-19.

К сожалению, в случае здания, которое не было построено как инфекционная больница (в данном случае это здание, расположенное по адресу Палдиское шоссе, 68), не всегда возможно на сто процентов разделить чистую и грязную зоны из-за конструктивных особенностей здания. Без масштабных строительных работ мы не сможем переместить лифты в доме или создать дополнительные свободные коридоры только для пациентов с Covid-19. Это понял и Департамент здоровья. Однако мы организовали разметку путей пациентов и очистку. Это означает, что если пациенту с Covid-19 или подозрением на это заболевание необходимо переместиться из одной палаты в другую в здании на Палдиском шоссе, 68, траектория движения пациента будет полностью очищена. Это сводит к минимуму возможность перекрестного загрязнения.