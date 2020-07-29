Десять садовых работ, которые нужно успеть сделать на участке в разгар лета

Руководитель магазина K-rauta Tondi Эвели Уйбометс перечислила десять садовых работ, которыми следовало бы заняться в самое ближайшее время.

1. Ответственно относитесь к поливу

Важнейшая работа, которая ждет садовода в июле и августе – полив. Стабильно теплая, иногда даже жаркая погода истощает все растения: траву, цветы, овощные культуры и даже молодые деревья с ягодными кустарниками впридачу. Частый, но недостаточный полив приводит к тому, что корни растения устремляются в верхние слои почвы, а для некоторых растений это может закончиться плачевно. Поливать следует основательно, а лучше всего для этого подходят поздний вечер и раннее утро, когда солнце еще не настолько интенсивное, чтобы вода моментально испарилась. Также можно проводить полив непосредственно до или после дождя – прекрасный пример сотрудничества человека и природы.

2. Траву нужно косить, но редко

Включайте газонокосилку только тогда, когда высота травы достигает десяти сантиметров, не меньше: слишком короткая трава сгорит и пожелтеет от солнца. Также учтите, что существенный вклад в красоту газона вносит качество лезвий. Мечтаете о пышном зеленом ковре – не забывайте вовремя проводить заточку ножей газонокосилки.

3. Смените цветочное удобрение

В конце июля или начале августа пора менять азотные удобрения для цветов на осенние – теперь растения гораздо больше нуждаются в дополнительном фосфоре и калии.

4. Мотивируйте цветы

Чтобы продлить период цветения растений, следует незамедлительно срезать увядшие цветки – так мы стимулируем растение к образованию новых бутонов.

5. Высадите луковичные

В августе можно приступать к высадке луковиц, но можно отложить это занятие и на сентябрь. Новую клумбу разбивайте в солнечном месте – луковичным цветам нужны свет и тепло. При высадке луковиц руководствуйтесь их размером – помножьте диаметр луковицы на три, и получите глубину, на которую нужно ее закопать донцем вниз. Учтите, что между луковицами нужно оставить достаточное расстояние: пять сантиметров, если цветок небольшой, и не менее 15 сантиметров – если крупный.

6. Опылите томаты и прищипните верхушки

Если вы выращиваете помидоры в парнике – в июле им потребуется ваша помощь с опылением. Для опыления достаточно слегка потрясти растения, чтобы пыльца опала на рыльца пестиков. Кроме того, парник важно ежедневно проветривать. Помидоры, растущие в открытом грунте, в искусственном опылении не нуждаются – эту работу за вас сделают насекомые и ветер. Если вы еще не провели прищипку боковых побегов-пасынков, то лучшего времени для этого уже не будет. Побеги прищипывают, чтобы растение смогло направить энергию на созревание плодов, а не на рост ввысь и вширь. Не позволяйте пасынкам вырастать длиннее пяти сантиметров.

7. Приведите в порядок клубничные грядки

По окончании сезона клубники облагородьте грядки – обрежьте лишние розетки и пожелтевшие листья, избавьтесь от сорняков, разрыхлите землю и подкормите удобрением, богатым фосфором и калием. Своевременно приведенная в порядок клубничная грядка порадует хорошим урожаем и следующим летом.

8. Защитите спешащие корнеплоды

Если морковь и другие корнеплоды уже показываются из земли, а вы вовсе не планировали так рано собирать урожай, присыпьте их сверху землей – это защитит овощи от августовских заморозков, и они останутся упругими и хрустящими.

9. Позаботьтесь об отцветших кустах и лиственной живой изгороди

Кустарники и живые изгороди цветут в разное время, но по окончании цветения следовало бы избавить растение от отцветших побегов и провести основательную обрезку. Засохшие ветки также следует обрезать. Пока живая изгородь молода – уделяйте особенное внимание ее обрезке, так она вырастет густой и пушистой. Обрезая молодую лиственную живую изгородь, оставляйте по три–пять сантиметров от свежего прироста.

10. Подоприте ветви плодовых кустарников, соберите смородину

Смородина или уже поспела, или вот-вот поспеет, поэтому при необходимости соорудите подпорки для ветвей, чтобы они не сломались под тяжестью ягод. Укройте плодовые кустарники сеткой – в противном случае, птицы могут опередить вас со сбором урожая. Собирать ягоды лучше всего по утрам, когда на улице прохладнее. Так меньше вероятность того, что ягоды будут лопаться прямо в руках.