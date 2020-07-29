В пятницу в одном из столичных парков состоится бесплатный мини-фестиваль

Танцевальное состязание состоится в рамках серии баттлов HOODie Cyphers в категориях хип-хоп и дэнсхолл. За музыку отвечают DJ-и MIRSON & MAKUSH, оценивать танцующих будут IGOR EXIT & ANCHESKA. С 14 до 18 часов цирковая студия Folie проведет различные мастер-классы, где можно будет поупражняться в жонглировании мячами, попробовать поездить на моноцикле, испытать себя в эквилибристике и многом другом.

Также в течение всего дня можно попробовать удержать равновесие на слэклайне (хождение по стропе) и принять участие в организованном молодежным центром Кесклинна спортивном ориентировании. С 14.30 до 16.00 состоится кендама-джэм, а с 16 до 18 часов таллиннские мобильные молодежные работники организуют мастер-класс по скейтбордам.

«Наряду с еженедельно проводимыми молодежным центром Кесклинна мероприятиями мини-фестиваль, безусловно, привнесет разнообразие в летние каникулы, – сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. – Также это даст возможность проверить навыки, приобретенные за время летних тренировок в парке».

Мероприятие поддерживает AS Tallinna Vesi, которое доставит на место 500-литровую канистру с водой, чтобы все желающие могли бесплатно пользоваться питьевой водой. Участников просят приходить со своей личной бутылкой для воды.

Мини-фестиваль в Полицейском парке организует Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта совместно с молодежным центром Кесклинна и Shokkin Group Estonia. Просим во время мероприятия соблюдать правило рассредоточения и не приходить на место, если чувствуете симптомы заболевания. При возможности возьмите с собой личное дезинфицирующее средство.