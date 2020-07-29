В пятницу в одном из столичных парков состоится бесплатный мини-фестиваль

В пятницу, 31 июля, с 14 до 20 часов в расположенном в центре Таллинна Полицейском парке состоится мини-фестиваль, в рамках которого пройдут танцевальное состязание HOODie Cypher, спортивное ориентирование, мастер-классы по цирковому искусству и скейтборду, а также кендама-джэм. Все мероприятия бесплатны.
Танцевальное состязание состоится в рамках серии баттлов HOODie Cyphers в категориях хип-хоп и дэнсхолл. За музыку отвечают DJ-и MIRSON & MAKUSH, оценивать танцующих будут IGOR EXIT & ANCHESKA. С 14 до 18 часов цирковая студия Folie проведет различные мастер-классы, где можно будет поупражняться в жонглировании мячами, попробовать поездить на моноцикле, испытать себя в эквилибристике и многом другом.
Также в течение всего дня можно попробовать удержать равновесие на слэклайне (хождение по стропе) и принять участие в организованном молодежным центром Кесклинна спортивном ориентировании. С 14.30 до 16.00 состоится кендама-джэм, а с 16 до 18 часов таллиннские мобильные молодежные работники организуют мастер-класс по скейтбордам.
«Наряду с еженедельно проводимыми молодежным центром Кесклинна мероприятиями мини-фестиваль, безусловно, привнесет разнообразие в летние каникулы, – сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус. – Также это даст возможность проверить навыки, приобретенные за время летних тренировок в парке».
Мероприятие поддерживает AS Tallinna Vesi, которое доставит на место 500-литровую канистру с водой, чтобы все желающие могли бесплатно пользоваться питьевой водой. Участников просят приходить со своей личной бутылкой для воды.
Мини-фестиваль в Полицейском парке организует Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта совместно с молодежным центром Кесклинна и Shokkin Group Estonia. Просим во время мероприятия соблюдать правило рассредоточения и не приходить на место, если чувствуете симптомы заболевания. При возможности возьмите с собой личное дезинфицирующее средство.
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