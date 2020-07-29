Истекает срок действия продленных во время чрезвычайного положения медсправок и экзаменов

Если срок действия медицинской справки истекает, право на управление автомобилем также будет приостановлено, и управлять транспортным средством нельзя. Чтобы продлить срок действия медицинской справки, нужно заполнить декларацию о здоровье на портале пациента и обратиться к стороне, проводящей проверки здоровья (например, к семейному врачу).

В случае электронной справки она автоматически попадает в регистр дорожного движения, и для подачи новой справки нет необходимости посещать бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог, а право на управление автомобилем не прекращается.

18 августа истекает срок действия 14 576 медицинских справок. Проверить действительность своей справки можно у своего семейного врача или э-среде Департамента шоссейных дорог. Во втором случае нужно войти в систему, чтобы проверить действительность справки.

Если начинает истекать срок действия экзамена по теории, следует зарегистрироваться на экзамен по вождению до 17 августа. Если кандидат не сделал этого, ему придется плзже заново сдать теоретический экзамен. Теоретический экзамен также действителен, если зарегистрированный экзамен по вождению проводится после 18 августа.

Важно знать, что если вы хотите изменить время экзамена по вождению после 18 августа, то при повторной регистрации на экзамен по вождению проверяется валидность экзамена по теории. Если после теоретического экзамена прошло более 12 месяцев, нужно заново зарегистрироваться на экзамен по теории.